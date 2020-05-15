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Теннис

Жиль Симон: “Главный вопрос состоит в том, будут ли организаторы проводить турнир, если не все игроки смогут приехать?”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Французский теннисист прокомментировал проведение US Open и Ролан Гаррос в текущем сезоне.

“На Ролан Гаррос решили перенести турнир, потому что была такая возможность. Все остальные тоже задавались вопросом, стоит ли переносить свои турниры на эти даты. US Open также будет стараться себя спасти тем же путем, мы пока еще не знаем как именно. Когда переносили даты Ролан Гаррос, то Федерация не думала о спасении тура, а о спасении турнира, рабочих мест, я это понимаю. Проблема в том, что нет никого, кто бы мог их остановить.

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Федерация тенниса Франции действительно обратилась к игрокам, не давя на нас, мол, если надо будет защитить решение турнира, защищайте. Это не слишком элегантно, но пока есть такая возможность, нужно ею пользоваться. Уимблдону ведь легко, когда у них есть страховка, тогда можно играть роль хороших и учить остальных морали. Если Ролан Гаррос смогут провести без зрителей, получив прибыль с прав на трансляцию, то в этом есть смысл. Есть олимпийские виды спорта, которые никто не смотрит, но спортсмены все равно хотят выступать и фокусируются на этом. Мы все предпочли бы играть на заполненном центральном корте, но иногда нет ни души на корте №18, но я все равно иду играть, потому что люблю теннис.

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Главный вопрос состоит в том, будут ли организаторы проводить турнир, если не все игроки смогут приехать? Состоится ли чемпионат тогда? Это довольно просто. Если вам нужно будет провести 14 дней на карантине в своем номере в гостинице, тогда вам понадобятся еще 15 дней для тренировок. Это означает, что турнир сможет проходить каждые полтора месяца. А за три недели до Ролан Гаррос у нас состоится US Open. Каким образом мы будем играть оба турнира? Американская федерация будет налаживать контакты с игроками, убеждать некоторых топ-теннисистов, чтобы они приехали. С одной стороны мы получим всех американцев, которые будут выступать на US Open, с другой – французов, которые в основном поедут на Ролан Гаррос”.

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Напомним, что организаторы Открытого чемпионата США (31 августа – 13 сентября) ранее заявили, что рассматривают разные сценарии развития событий. Федерация тенниса Франции также не отказывается от варианта проведения Ролан Гаррос в конце сентябре – начале октября без зрителей.

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Источник:
20minutes.fr

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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