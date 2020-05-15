Михаил Филима: “С 11 мая игроки национальных сборных имеют право начать тренировки на базах”

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Паузу в теннисном сезоне продлили до конца июля

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Федерация тенниса Украины планирует возобновить национальные турниры 1 июня

Теннис о теннисе #001 / Объединение ATP и WTA / Жизнь на карантине / Battle Time для Костюк и Цуренко

Капитан сборной Украины в Кубке Федерации – о паузе в сезоне и матче наших теннисисток против команды Японии.



Месяц назад должен был состояться матч против Японии в плей-офф Кубка Федерации. Как вы тогда восприняли новость о его переносе?

– Конечно, это для нас было неожиданно. Но сейчас я даже не знаю, какие будут изменения: где мы будем играть матч, когда. Ничего не известно.

Но матч должен произойти?

– Я очень на это надеюсь, потому что сейчас есть официальная информация, что Тур возобновится 13 июля. Но, я думаю, что эта дата будет перенесена. Я знаю, что ATP и WTA решают, но много еще стран закрытых, а нужно учитывать, чтобы все игроки были в равных условиях. Поэтому спланировать сейчас сложно, когда этот матч состоится: в конце сезона или будет перенесен на начало следующего – неизвестно.

> Паузу в теннисном сезоне продлили до конца июля

Когда планировался его перенос, то реально рассматривались ли варианты сыграть его на нейтральной территории или у нас?

– Я знаю, что было предложение от стороны Федерации тенниса Украины. Когда мы играли матч Кубка Дэвиса в Запорожье, то предложили рассматривать это, как вариант. Также тогда еще не были Олимпийские игры отменены, и мы предлагали сыграть матч или в неделю перед неделей тенниса на Играх, либо через неделю. Но это уже история. Так что какого-то решения мы не услышали.

Абстрагируясь от карантина, сборная Японии – это какой соперник для нас: удобный, слишком сильный, слишком слабый?

– Нет, не слишком, но это сильный соперник, потому что нужно играть там. Почему для нас этот жребий и не был удачный – посреди сезона игрокам нужно менять континент. Думаю, это был бы решающий вопрос и для сборной Японии, и для сборной Украины – какой состав был бы на данный матч. Если бы могли собрать всех наших игроков: и Элину, и Даяну, и сестер Киченок, и Цуренко, то, думаю, им было бы сложно. И наоборот – если бы мы играли без лидеров, а они – сильным составом, то они уже были бы фаворитами.

> Федерация тенниса Украины планирует возобновить национальные турниры 1 июня

Поддерживаете ли вы сейчас связь с девушками, как они сейчас тренируются, поддерживаю форму, все ли нормально у них?

– Да, поддерживают форму. Думаю, вы видели, Даяна в Одессе тренируется. Только Элина не в Украине. А так: Цуренко, Костюк, Киченок – все здесь. Они начали тренировки, когда появилась возможность для игроков национальных сборных тренироваться. И все равно, решения касательно начала сезона нет. Они не понимают, к чему они готовятся: это будет хард, грунт, когда он будет. Обычно ты ведь знаешь, какие у тебя главные старты, как к ним готовиться. Хотя бы если бы знать, что через месяц или два старт. А так ходят слухи, что сезон будет начинаться только в сентябре. Это совершенно другое дело.

А имеют ли они возможность сейчас полноценно тренироваться на кортах?

– Как раз с 11 мая игроки национальных сборных имеют право начать тренировки на базах при соблюдении норм. Так что да, имеют право тренироваться.

Во время карантина начали активно обсуждать идею объединения WTA и ATP. Как вы относитесь к этому?

– Нормальная инициатива. Я скажу так: это точно будет на пользу WTA, ну, а как будет с АТР, посмотрим.

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Источник:

xsport.ua