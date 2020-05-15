В Калифорнии пройдет выставочный турнир на грунте

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Анонс второго выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)

Федерация тенниса Украины планирует возобновить национальные турниры 1 июня

Теннис о теннисе #001 / Объединение ATP и WTA / Жизнь на карантине / Battle Time для Костюк и Цуренко

Анонс первого выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)

Теннисисты выступят на двухдневных показательных соревнованиях на грунтовом корте.



Организаторы решили назвать турнир «Калифорнийским French Open».

Игоки выступят на зеленых грунтовых кортах в Роллинг Хиллс.

В турнире примут участие Сэм Куэрри, Брэдли Клан, Закари Свайда, Маркос Гирон, Эрнесто Эскобедо и Брендон Холт. Матчи пройдут без зрителей, а следить за игрой болельщики смогут на «Tennis Channel»

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Источник:

tennis-tourtalk.com

Фото: Oval Tennis.