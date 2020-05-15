В Калифорнии пройдет выставочный турнир на грунте

Новости
Сегодня, 11:01
Анонс второго выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)
12.05.20 15:35
Федерация тенниса Украины планирует возобновить национальные турниры 1 июня
08.05.20 19:20
Теннис о теннисе #001 / Объединение ATP и WTA / Жизнь на карантине / Battle Time для Костюк и Цуренко
07.05.20 13:34
Анонс первого выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)
Теннисисты выступят на двухдневных показательных соревнованиях на грунтовом корте.
Организаторы решили назвать турнир «Калифорнийским French Open».
Игоки выступят на зеленых грунтовых кортах в Роллинг Хиллс.
В турнире примут участие Сэм Куэрри, Брэдли Клан, Закари Свайда, Маркос Гирон, Эрнесто Эскобедо и Брендон Холт. Матчи пройдут без зрителей, а следить за игрой болельщики смогут на «Tennis Channel»
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Источник:
tennis-tourtalk.com
Фото: Oval Tennis.