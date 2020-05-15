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Теннис

В Калифорнии пройдет выставочный турнир на грунте

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Сегодня, 11:01

Анонс второго выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)

12.05.20 15:35

Федерация тенниса Украины планирует возобновить национальные турниры 1 июня

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Теннис о теннисе #001 / Объединение ATP и WTA / Жизнь на карантине / Battle Time для Костюк и Цуренко

07.05.20 13:34

Анонс первого выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)

Теннисисты выступят на двухдневных показательных соревнованиях на грунтовом корте.

Организаторы решили назвать турнир «Калифорнийским French Open».

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Игоки выступят на зеленых грунтовых кортах в Роллинг Хиллс.

В турнире примут участие Сэм Куэрри, Брэдли Клан, Закари Свайда, Маркос Гирон, Эрнесто Эскобедо и Брендон Холт. Матчи пройдут без зрителей, а следить за игрой болельщики смогут на «Tennis Channel»

> Теннисные туры и выставочные турниры во время паузы в сезоне: все новости по теме

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Источник:
tennis-tourtalk.com

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Фото: Oval Tennis.

Источник: btu.org.ua
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