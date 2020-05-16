32-летняя Солер-Эспиноса завершила профессиональную карьеру

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Испанская теннисистка объявила о прекращении выступлений



Сильвия Солер-Эспиноса приняла решение завершить выступления в туре. Отметим, что испанка не выходит на корт с марта прошлого года. По ходу карьеры Сильвия выиграла один парный титул WTA и шесть на турнирах ITF, пять из которых в одиночном разряде.

В мае 2012 года Солер-Эспиноса установила личный рекорд в одиночном рейтинге WTA, заняв 54-ю позицию, а в апреле 2014 года ей удалось подняться на 39-е место в парном рейтинге.

Лучший результат на турнирах Большого Шлема Сильвия показала на Ролан Гаррос и US Open, где ей удалось пройти до третьего раунда. В парном разряде теннисистка играла в четвертьфинале на Australian Open и Ролан Гаррос.

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Фото: j48tennis.net.