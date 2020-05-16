Скьявоне и Кузнецова дважды оказались в списке марафонов в женском теннисе

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WTA представляет девять самых продолжительных матчей в Открытой Эре



Женская теннисисная ассоциация отобрала девять матчей в основной сетке турниров WTA и Большого Шлема.

9. Чанда Рубин (США) – Патрисия Хай-Буле (Канада) 7:6(4), 6:7(5), 17:15

Матч второго круга на Уимблдоне в 1995 году продолжался 3 часа 45 минут, при этом решающий сет длился более двух часов. Данная встреча до сих пор является самой продолжительной за время проведения травяного “мэйджора”.

8. Моника Селеш (Югославия) – Габриэлла Сабатини (Аргентина) 6:4, 5:7, 3:6, 6:4, 6:2

Участницы финального матча на Итоговом турнире в 1990 году провели на корте 3 часа 47 минут. В период с 1984 по 1998 год финал на данных турнирах проходил в формате пяти сетов.

7. Каролина Плишкова (Чехия) – Кристина Младенович (Франция) 6:3, 4:6, 16:14

Чешская теннисистка победила француженку за 3 часа 48 минут в рамках финального противостояния сборных в Кубке Федерации в 2016 году. Чехия в итоге праздновала победу над соперницами.

6. Франческа Скьявоне (Италия) – Светлана Кузнецова (Россия) 6:7(11), 7:5, 10:8

Во втором круге Открытого чемпионата Франции в 2015 году итальянке понадобилось 3 часа 50 минут, чтобы обыграть российскую теннисистку, посеянную под 18-м номером.

5. Керри Мелвилл (Австралия) – Пэм Тигуарден (США) 7:6(7), 4:6, 16:14

В рамках третьего круга на Ролан Гаррос в 1972 году теннисистки провели на корте 3 часа 55 минут. В течение более 10 лет данный матч был самым продолжительным в женском теннисе.

4. Вирджини Бюиссон (Франция) – Ноэль ван Лоттум (Нидерланды) 6:7(3), 7:5, 6:2

Матч стартового раунда на Ролан Гаррос в 1995 году длился 4 часа 7 минут. Рекорд по продолжительности женских матчей на “Шлемах” продержался почти 15 лет.

3. Барбора Стрыцова (Чехия) – Регина Куликова (Россия) 7:6(5), 6:7(10), 6:3

В первом круге Открытого чемпионата Австралии в 2010 году теннисистки провели на корте 4 часа 19 минут и побили предыдущий рекорд по продолжительности.

2. Франческа Скьявоне (Италия) – Светлана Кузнецова (Россия) 6:4, 1:6, 16:14

Четырьмя годами перед марафоном в Париже теннисистки встретились в четвёртом круге Australian Open. Скьявоне и Кузнецова боролись за победу 4 часа 44 минуты. Это – самый продолжительный матч в 21-м веке.

1. Вики Нельсон-Данбер (США) – Джин Хепнер (США) 6:4, 7:6(11)

В 1984 году на старте турнира в Ричмонде теннисистки провели на корте 6 часов 31 минуту. На тай-брейке в одном из розыгрышей, который продолжался 29 минут, американки выполнили 643 удара.



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Источник:

www.wtatennis.com

Фото: Getty Images.