Tennis Europe намерена перенести чемпионат Европы на сентябрь

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Паузу в теннисном сезоне продлили до конца июля

Анонс второго выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)

Федерация тенниса Украины планирует возобновить национальные турниры 1 июня

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В связи с продолжением перерыва в сезоне организация будет рассматривать новую дату проведения турниров



Вслед за WTA, ATP и ITF, Европейская теннисная ассоциация также перенесла возобновление сезона на начало августа. Таким образом, европейские первенства в трёх возрастных категориях, запланированные на конец июля, в срок не состоятся.

Европейская ассоциация уже ведёт переговоры с организаторами соревнований (Чехией, Россией и Швейцарией), чтобы провести мероприятия в сентябре.

В связи с закрытыми границами или ограничениями в передвижениями, Tennis Europe рекомендует странам-членам проводить на своей территории национальные турниры для юниоров.

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