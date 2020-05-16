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Теннис

Tennis Europe намерена перенести чемпионат Европы на сентябрь

Евгений НикитюкНет комментариев
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В связи с продолжением перерыва в сезоне организация будет рассматривать новую дату проведения турниров

Вслед за WTA, ATP и ITF, Европейская теннисная ассоциация также перенесла возобновление сезона на начало августа. Таким образом, европейские первенства в трёх возрастных категориях, запланированные на конец июля, в срок не состоятся.

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Европейская ассоциация уже ведёт переговоры с организаторами соревнований (Чехией, Россией и Швейцарией), чтобы провести мероприятия в сентябре.

В связи с закрытыми границами или ограничениями в передвижениями, Tennis Europe рекомендует странам-членам проводить на своей территории национальные турниры для юниоров.

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Источник: btu.org.ua
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