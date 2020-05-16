В Италии собираются провести серию национальных турниров

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При поддержке итальянской федерации тенниса в Тоди пройдут соревнования для теннисистов и теннисисток.
По информации СМИ, первый выставочный турнир должен стартовать на кортах теннисного клуба в Тоди уже 15 июня.
Ожидается, что в серии национальных соревнований сыграют 32 теннисиста и 18 теннисисток. В прессе анонсировали, что “Campionati Italiani Assoluti” выступит 11-я ракетка мира Фабио Фоньини, но итальянец в соцсетях написал, что пока не может подтвердить свое участие.
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Источник:
ubitennis.com
Фото: Tennis Club Todi.