В Италии собираются провести серию национальных турниров

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При поддержке итальянской федерации тенниса в Тоди пройдут соревнования для теннисистов и теннисисток.



По информации СМИ, первый выставочный турнир должен стартовать на кортах теннисного клуба в Тоди уже 15 июня.

Ожидается, что в серии национальных соревнований сыграют 32 теннисиста и 18 теннисисток. В прессе анонсировали, что “Campionati Italiani Assoluti” выступит 11-я ракетка мира Фабио Фоньини, но итальянец в соцсетях написал, что пока не может подтвердить свое участие.

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Источник:

ubitennis.com

Фото: Tennis Club Todi.