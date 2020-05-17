Ник Кириос: “Во время карантина у меня резко вырос интерес к красному вину”

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Ник Кириос и Энди Маррей пообщались в онлайн-трансляции в Instagram.



“Вот если честно, ты один из немногих игроков, кого я реально рад видеть, – поприветствовал Кириос британского теннисиста. – Ты слишком хорош… Я уже говорил тебе… Думаю, у тебя должна была получиться одна из лучших карьер в теннисе за все время. Я много раз тебе это говорил. Ты лучше, чем вся Большая Тройка, ну уж точно лучше, чем Джокович. Сейчас мне в соцсетях ответят, мол, Кириос вот что говорит. Но это правда, нам, простым людям, ты нравишься больше всех. Мне напишут, что, нет, у Джоковича же больше титулов на Больших Шлемах. Но вот на приеме же он не может принять мою подачу, а ты берешь и забиваешь на вылет”.

После эфира Кириос в Твиттере пригласил Джоковича, Надаля и Федерера тоже поучаствовать в «открытой и честной» трансляции.

“Как много бокалов красного вина ты выпил”, – поинтересовался у своего собеседника Маррей, поскольку во время трансляции Кириос много смеялся и пил из бокала.

“Где-то столько же, сколько геймов ты мне отдал на Уимблдоне. Где-то 6. На самом деле во время карантина мой интерес и мои познания о красном вине выросли невероятно резко”.

“Почему мне нравится выступать на Кубке Лейвера, – ответил Кириос на один из вопросов в комментариях от Маррея. – Я люблю командные турниры. Я люблю проводить время с ребятами, это же мои лучшие друзья. Команда Европы ведет себя как европейцы, у них нет ни чувства юмора, им нет никакого дела до других. Это меня бесит. Откровенно, ведь Циципас и Зверев ненавидят друг друга, но потом типа становятся лучшими друзьями. Вот как ты думаешь, Энди, мы бы поладили с Домиником Тимом? Нет. Я бы хотел сходить выпить какой-нибудь приятный коктейль, а мой друг Ди Тим – посмотреть что-то нудное. Другое дело мы. Ты же знаешь, мы австралийцы, как вы, англичане, любим тусоваться со своей братвой. Если бы еще ты с нами играл, вот тогда мы бы точно выигрывали”.

Маррей отметил, что обещает сыграть в паре с Кириосом, если тот будет хорошо себя вести.

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Источник:

instagram.com

Фото: Getty Images.