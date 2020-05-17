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Теннис

В Великобритании планируют впервые с 2002 года провести национальный чемпионат

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Британская теннисная ассоциация намерена возобновить «British National Championships» в связи с паузой в теннисном сезоне.

Организаторы пока не могут назвать точной даты, но склонны больше к проведению национального первенства в конце сезона.

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Lawn Tennis Association планирует воспользоваться паузой в соревнованиях ATP, WTA, ITF, чтобы подготовить серию турниров внутри страны. Планируется, что чемпионат будет состоять из соревнований среди разных категорий: теннисиcтов, теннисисток, юниоров и теннисистов-колясочников.

> Теннисные туры и выставочные турниры во время паузы в сезоне: все новости по теме

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Источник:
dailymail.uk

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Фото: Wimbledon Tennis Center.

Источник: btu.org.ua
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