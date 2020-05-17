В Великобритании планируют впервые с 2002 года провести национальный чемпионат

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15.05.20 17:02
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12.05.20 15:35
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08.05.20 19:20
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Британская теннисная ассоциация намерена возобновить «British National Championships» в связи с паузой в теннисном сезоне.
Организаторы пока не могут назвать точной даты, но склонны больше к проведению национального первенства в конце сезона.
Lawn Tennis Association планирует воспользоваться паузой в соревнованиях ATP, WTA, ITF, чтобы подготовить серию турниров внутри страны. Планируется, что чемпионат будет состоять из соревнований среди разных категорий: теннисиcтов, теннисисток, юниоров и теннисистов-колясочников.
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Источник:
dailymail.uk
Фото: Wimbledon Tennis Center.