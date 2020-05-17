В Великобритании планируют впервые с 2002 года провести национальный чемпионат

Новости

Паузу в теннисном сезоне продлили до конца июля

Анонс второго выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)

Федерация тенниса Украины планирует возобновить национальные турниры 1 июня

Теннис о теннисе #001 / Объединение ATP и WTA / Жизнь на карантине / Battle Time для Костюк и Цуренко

Британская теннисная ассоциация намерена возобновить «British National Championships» в связи с паузой в теннисном сезоне.



Организаторы пока не могут назвать точной даты, но склонны больше к проведению национального первенства в конце сезона.

Lawn Tennis Association планирует воспользоваться паузой в соревнованиях ATP, WTA, ITF, чтобы подготовить серию турниров внутри страны. Планируется, что чемпионат будет состоять из соревнований среди разных категорий: теннисиcтов, теннисисток, юниоров и теннисистов-колясочников.

> Теннисные туры и выставочные турниры во время паузы в сезоне: все новости по теме



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

dailymail.uk

Фото: Wimbledon Tennis Center.