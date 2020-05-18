Александра Крунич: “Мы все знаем, какая жизнь у игроков вне топ-200”

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“Девчонки не согласны с тем, что нужно выплачивать 600-700 игрокам. Единогласно. И я с этим согласна, хотя я всегда за справедливость, давайте всем одинаково, но… Если Grand Slam дают деньги, то в первую очередь ты хочешь помочь людям, которые их играют. Если ты не попадаешь в квалификацию Больших Шлемов, ты ничего не зарабатываешь. Получается, кто-то в топ-500 будет зарабатывать сейчас на коронавирусе больше, чем заработал за год. Если ты стоишь в топ-500 пару лет, если у тебя нет тренера, ты не можешь его себе позволить, то, понятно, ты должен ожидать, что ты будешь в минусе. Мы все через это прошли. Опять же, я считаю, что это тоже ответственность игроков, которые сами понимая, что у них будет такая финансовая ситуация… Да, я понимаю, они все стараются, еще пытаются что-то сделать. Мы все знаем, какая жизнь вне топ-200. Просить у девчонок по 30 тысяч долларов помочь кому-то, опять же будут вопросы: “А кому помочь?”, “А для кого это?”. Одна захочет помочь 250-й, вторая – 700, третья – никому”.

Интервью с Александрой Крунич смотрите во втором выпуске программы “Теннис о теннисе”. Подписывайтесь на канал БТУ в YouTube, чтобы не пропустить новое видео.

>> Смотрите также: • Первый выпуск “Теннис о Теннисе” • Интервью с Элиной Свитолиной

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Источник:

btu.org.ua

Фото: Getty Images.