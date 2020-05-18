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Теннис

Элина Свитолина в фотосессии новой коллекции от “Nike”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Ранее свою коллекцию к Ролан Гаррос представила компания “Adidas”.

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Напомним, что организаторы французского мэйджора рассчитывают провести соревнования в Париже в конце сентября – начале октября.

Элина Свитолина ранее сегодня поделилась фотографией с тренировки.
Элина Свитолина в фотосессии новой коллекции от "Nike"
Элина Свитолина в фотосессии новой коллекции от "Nike"
Элина Свитолина в фотосессии новой коллекции от "Nike"
Элина Свитолина в фотосессии новой коллекции от "Nike"
Элина Свитолина в фотосессии новой коллекции от "Nike"

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Источник:
tennisexpress.com

Фото: tennis-point.de.

Источник: btu.org.ua
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