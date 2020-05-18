Элина Свитолина в фотосессии новой коллекции от “Nike”

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Теннис о теннисе #002 / Пономарь – туз из Ильичевска / Финансовый вопрос / Battle Time: Лопатецкая vs Снигур

Паузу в теннисном сезоне продлили до конца июля

Анонс второго выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)

Федерация тенниса Украины планирует возобновить национальные турниры 1 июня

Украинская теннисистка приняла участие в съемке экипировки спортивного бренда к Открытому чемпионату Франции.



Ранее свою коллекцию к Ролан Гаррос представила компания “Adidas”.

Напомним, что организаторы французского мэйджора рассчитывают провести соревнования в Париже в конце сентября – начале октября.

Элина Свитолина ранее сегодня поделилась фотографией с тренировки.













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Источник:

tennisexpress.com

Фото: tennis-point.de.