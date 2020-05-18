Элина Свитолина в фотосессии новой коллекции от “Nike”

Новости
Вчера, 20:09
Теннис о теннисе #002 / Пономарь – туз из Ильичевска / Финансовый вопрос / Battle Time: Лопатецкая vs Снигур
15.05.20 17:02
Паузу в теннисном сезоне продлили до конца июля
15.05.20 11:01
Анонс второго выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)
12.05.20 15:35
Федерация тенниса Украины планирует возобновить национальные турниры 1 июня
Украинская теннисистка приняла участие в съемке экипировки спортивного бренда к Открытому чемпионату Франции.
Ранее свою коллекцию к Ролан Гаррос представила компания “Adidas”.
Напомним, что организаторы французского мэйджора рассчитывают провести соревнования в Париже в конце сентября – начале октября.
Элина Свитолина ранее сегодня поделилась фотографией с тренировки.
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Источник:
tennisexpress.com
Фото: tennis-point.de.