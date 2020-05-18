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Теннис

Илья Марченко: “Игроки ниже топ-300 во время паузы в сезоне теряют меньше денег”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский теннисист в интервью программе “Теннис о теннисе” прокомментировал финансовую помощь низкорейтинговым игрокам.

“Сейчас у игроков, которые стоят ниже-300, у них отличный период, они теряют меньше денег. Понятно, есть лиги и там зарабатывают. Какие-то лиги уже отменили, но что-то еще появится. Не потратил на перелет, не потратил на гостиницу, считай, заработал, вышел в плюс в этом месяце. Кроме официальной информации, у меня нет других данных, кто получит какие деньги по Программе. Когда поступят деньги на счет, тогда я буду знать. Я не считаю, что игроки должны были жертвовать на это. Это так выглядит, как будто мы безработные, которым необходима помощь. Этим должны заниматься ATP, ITF, Большие Шлемы, которые зарабатывают у них самые большие деньги. Изначально мы не должны были быть в такой ситуации. Игроки зарабатывают недостаточно, призовые распределяют неправильно, слишком большая разница между игроками топ-10, топ-50… На протяжении 10 лет на это могут повлиять Федерер, Надаль и Джокович. Они могли бы сделать все, как им угодно, и турнирам пришлось бы идти им на уступки. Но имеем, что имеем”.

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Полное интервью с Ильей Марченко смотрите во втором выпуске программы “Теннис о теннисе”. Подписывайтесь на канал БТУ в YouTube, чтобы не пропустить новое видео.

>> Смотрите также: • Первый выпуск “Теннис о Теннисе” • Интервью с Элиной Свитолиной

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Источник:
btu.org.ua

Фото: Bergamo & Sport.

Источник: btu.org.ua
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