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Теннис

Александр Пономарь: “Из левшей в ATP мне больше всего нравится Надаль”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский теннисист Александр Пономарь и тренер Денис Пуме стали гостями программы “Теннис о теннисе”.

“Из левшей в ATP-туре мне нравится больше всего Рафаэль Надаль. Мне нравится его форхенд, его передвижение, бекхенд, его стратегический план, как он выстраивает свою игру, уничтожая всех своих форхендом. В Туре мне также нравятся Доминик Тим и Новак Джокович. В повседневной жизни я левша или правша как Надаль? Я полулевша, полуправша. Кидаю правой, бью правой ногой”.

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Смотрите полную версию интервью на канале БТУ, а также во втором выпуске видеопроекта “Теннис о теннисе”.

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>> Смотрите также: • Первый выпуск “Теннис о Теннисе” • Интервью с Элиной Свитолиной

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Источник:
btu.org.ua

Источник: btu.org.ua
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