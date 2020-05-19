Александр Пономарь: “Из левшей в ATP мне больше всего нравится Надаль”

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Анонс второго выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)

Украинский теннисист Александр Пономарь и тренер Денис Пуме стали гостями программы “Теннис о теннисе”.



“Из левшей в ATP-туре мне нравится больше всего Рафаэль Надаль. Мне нравится его форхенд, его передвижение, бекхенд, его стратегический план, как он выстраивает свою игру, уничтожая всех своих форхендом. В Туре мне также нравятся Доминик Тим и Новак Джокович. В повседневной жизни я левша или правша как Надаль? Я полулевша, полуправша. Кидаю правой, бью правой ногой”.

Смотрите полную версию интервью на канале БТУ, а также во втором выпуске видеопроекта “Теннис о теннисе”.

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>> Смотрите также: • Первый выпуск “Теннис о Теннисе” • Интервью с Элиной Свитолиной

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Источник:

btu.org.ua