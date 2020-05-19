ATP и WTA выплатят помощь теннисистам с низким рейтингом

Теннисисты получат финансовую помощь

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Источник – unn.com.ua.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) завершили формирование пакетов финансовой помощи для игроков с более низким рейтингом, чтобы помочь им выдержать пандемию COVID-19.

Об этом сообщает opencourt.ca.

Два тура разработали отдельные наборы критериев – и разные суммы выплат. В ATP средства получат теннисисты, которые находятся в позициях между 101-м и 500-м строкам одиночного рейтинга и 51-м и 175-м – четного. Исключениями станут спортсмены, которые заработали 250 тыс долларов в прошлом году или миллион за последние четыре года, а также дисквалифицированы.

Теннисистам из одиночного разряда поступят по две выплаты по 4 325 долларов (8 650 в сумме), а парникам – две выплаты по 2 165 долларов.

В WTA похожая схема выплат. Однако помощь не получат теннисистки, которые заработали 350 тыс долларов за последний год и 1,4 млн за последние четыре года (или 3,5 млн за карьеру).

Напомним, ATP продолжила паузу до 31 июля.