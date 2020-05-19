Вторник, 19 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисДоминик Тим: “Если бы люди прочитали моё интервью полностью, это бы не раздулось в таком масштабе”
Теннис

Доминик Тим: “Если бы люди прочитали моё интервью полностью, это бы не раздулось в таком масштабе”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 10:30

Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая ответили на вопросы теннисной викторины (ВИДЕО)

17.05.20 20:09

Теннис о теннисе #002 / Пономарь – туз из Ильичевска / Финансовый вопрос / Battle Time: Лопатецкая vs Снигур

15.05.20 17:02

Паузу в теннисном сезоне продлили до конца июля

15.05.20 11:01

Анонс второго выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)

Третья ракетка рассказывает о своем помощи игрокам в Австрии и комментирует финансовую поддержку теннисистов во время паузы в сезоне.

«Я не смотрел все видео, которое сняла Иббу, но я видел, что она сказала. Никто не читал полностью моё интервью. Все газеты и журналы использовали это в своих заголовках, что я считаю нечестным. Если бы люди прочитали все, это бы не раздулось в таком масштабе».

Читайте также:  Даниэль Коллинс: "То, через что я прошла, дало мне ментальную силу бороться даже с самыми тяжёлыми моментами на корте"

«Я не говорил о том, что «все игроки» (не заслуживают финансовой помощи). Очевидно, что есть много теннисистов, которые это заслуживают, которые действительно отдают все силы». Тем не менее, как говорит Тим, «есть люди и организации, которым поддержка требуется гораздо больше, чем игрокам в теннис».

«Мне бы хотелось самостоятельно выбирать, кому я хочу помочь, я не хочу по принуждению отдавать кому-то деньги. Я уже помогаю юным игрокам в Австрии, юниорам», – рассказывает Тим, который финансово поддерживает в том числе и своего младшего брата Морица. «Я никогда об этом не говорю на публику, потому что я не делаю это ради своего имиджа. Я делаю это, потому что эти игроки заслуживают этого, и я хочу им помогать».

Читайте также:  Рейтинг WTA: Ястремская обновила собственный рекорд

«Есть такие теннисисты, которые играют по 7-10 лет, я не знаю, сколько, но они не ведут себя как профессионалы. Я знаю, что есть игроки, чьё поведение совсем непрофессиональное. Опять же, не у них у всех, но у некоторых. Вот почему, мне кажется, лучший вариант – это выбирать, кому ты хочешь помочь».

> ITF планирует помочь игрокам, которые не попали под критерии Программы поддержки

Читайте также:  Козлова после первого матча покинула турнир в США

«Как мне кажется, распределение призовых могло бы проходить лучше, – комментирует Тим текущую систему, – Учитывая, в каком турнире принимает участие игрок, он должен зарабатывать больше, чем сегодня. Если ты приезжаешь на «челленджер» с тренером, даже без физиотерапевта, ты должен дойти как минимум до финала, чтобы немного заработать, и это не честно».

> Теннисный сезон приостановлен до конца июля: все новости по теме

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник:
lequipe.fr

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 − три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
ATP и WTA выплатят помощь теннисистам с низким рейтингом

Райли Опелка: “Как ATP может поддерживать идею взносов от игроков, если они сами не урезали себе зарплату”

Тони Надаль: “Я предпочитаю, чтобы Рафа играл матчи против Федерера, а не против Джоковича”

Симона Халеп: “Благодаря Кэхиллу я изменила своё мышление”

ITF планирует поддержать игроков, которые не попали под критерии Программы поддержки

Закрыть