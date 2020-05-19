Доминик Тим: “Если бы люди прочитали моё интервью полностью, это бы не раздулось в таком масштабе”

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Третья ракетка рассказывает о своем помощи игрокам в Австрии и комментирует финансовую поддержку теннисистов во время паузы в сезоне.



«Я не смотрел все видео, которое сняла Иббу, но я видел, что она сказала. Никто не читал полностью моё интервью. Все газеты и журналы использовали это в своих заголовках, что я считаю нечестным. Если бы люди прочитали все, это бы не раздулось в таком масштабе».

«Я не говорил о том, что «все игроки» (не заслуживают финансовой помощи). Очевидно, что есть много теннисистов, которые это заслуживают, которые действительно отдают все силы». Тем не менее, как говорит Тим, «есть люди и организации, которым поддержка требуется гораздо больше, чем игрокам в теннис».

«Мне бы хотелось самостоятельно выбирать, кому я хочу помочь, я не хочу по принуждению отдавать кому-то деньги. Я уже помогаю юным игрокам в Австрии, юниорам», – рассказывает Тим, который финансово поддерживает в том числе и своего младшего брата Морица. «Я никогда об этом не говорю на публику, потому что я не делаю это ради своего имиджа. Я делаю это, потому что эти игроки заслуживают этого, и я хочу им помогать».

«Есть такие теннисисты, которые играют по 7-10 лет, я не знаю, сколько, но они не ведут себя как профессионалы. Я знаю, что есть игроки, чьё поведение совсем непрофессиональное. Опять же, не у них у всех, но у некоторых. Вот почему, мне кажется, лучший вариант – это выбирать, кому ты хочешь помочь».

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«Как мне кажется, распределение призовых могло бы проходить лучше, – комментирует Тим текущую систему, – Учитывая, в каком турнире принимает участие игрок, он должен зарабатывать больше, чем сегодня. Если ты приезжаешь на «челленджер» с тренером, даже без физиотерапевта, ты должен дойти как минимум до финала, чтобы немного заработать, и это не честно».

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Источник:

lequipe.fr

Фото: Getty Images.