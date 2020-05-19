Райли Опелка: “Как ATP может поддерживать идею взносов от игроков, если они сами не урезали себе зарплату”

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“ATP не могло справиться еще хуже с этой ситуацией. Мы не знаем, что происходит, мы остаемся в неведении. И руководство не снизило себе зарплату. В WTA это сделали, в WTA заплатили за первый круг в Индиан-Уэллс. Я снял там очень дорогой дом на две недели, мне нужно платить по счетам. Это выглядит не слишком хорошо, если руководство АТР заработает за этот год больше, чем Роджер Федерер заработает призовых. Не понимаю, в чем причина. Это шокирует, что на это не обращают больше внимания. Руководство PGA урезало свою зарплату, руководство WTA, ITF, USTA…

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В некотором роде я приветствую Программу поддержки. Игроки из топ-100 – топ-400 должны быть в приоритете, потому что теннисисты ниже топ-500 сейчас как раз сохраняют свои средства, раз никуда не путешествуют и нигде не выступают. Я не высказываю к ним свое неуважение, но в этот период они действительно не тратятся. Пока же ATP сами не сократят свои зарплаты, то как они могут поддерживать идею взносов от игроков?

В этот период очень здорово находится дома и оставаться на одном месте. Такого никогда не бывает. У меня появилось время, чтобы пообщаться с друзьями. Я живу вместе с Томми Полом. Мой дом сейчас выглядит лучше, чем когда-либо. Мне нравится коллекционировать предметы искусства. Пока все закрыто, то это делать тяжело, но у меня уже намечены планы, к чему присмотреться, когда ограничения будут сняты. В сентябре я собираюсь поехать в Антверпен, поскольку предполагаю, что турниры все еще не будут возобновлены. Я собираюсь посетить галерею искусств, посмотреть на работы некоторых художников. Я также хочу посмотреть еще одну выставку в Лос-Анджелесе. Обычно этим я могу заниматься только на протяжении одного месяца в декабре. Сейчас же у меня есть возможность делать это целый год. Обычно в декабре ты предпочитаешь поехать в отпуск и ни чем не заниматься. Сейчас совсем другая ситуация. Это и не отдых, и не рабочая поездка. Это своеобразный микс и того, и другого. Я занимаюсь тем, чего раньше не делал, здорово провести время дома и дать своему организму перезагрузиться”.

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Источник:

racquetmag.com

Фото: Getty Images.