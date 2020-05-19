Вторник, 19 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисСимона Халеп: “Благодаря Кэхиллу я изменила своё мышление”
Теннис

Симона Халеп: “Благодаря Кэхиллу я изменила своё мышление”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

17.05.20 20:09

Теннис о теннисе #002 / Пономарь – туз из Ильичевска / Финансовый вопрос / Battle Time: Лопатецкая vs Снигур

15.05.20 17:02

Паузу в теннисном сезоне продлили до конца июля

15.05.20 11:01

Анонс второго выпуска программы "Теннис о теннисе" (ВИДЕО)

12.05.20 15:35

Федерация тенниса Украины планирует возобновить национальные турниры 1 июня

Румынская теннисистка рассказала о причинах паузы в сотрудничестве с тренером

Весь прошлый год в команде Халеп не было Даррена Кэхилла, который решил посвятить своё время семье.

Читайте также:  Свитолина сыграет с обидчицей Козловой

“Даррен был уставшим и хотел взять перерыв. Но мы всегда держали связь, переписывались. Я говорила ему о своём прогрессе. Я тоже устала после сезона 2018 года и особо не тренировалась.

Я продолжала работать, но мне чего-то не хватало. Больше всего я это осознавала на корте. Даррен всегда говорил мне, чтобы я верила в себя и что я могу многого достичь. Благодаря ему я изменила своё мышление”.

Читайте также:  Санкт-Петербург. Остапенко выиграла первый матч в сезоне, Гёргес справилась с Саккари

> Симона Халеп: “У меня никогда в жизни не было такого длительного периода без тенниса”

Отметим, что Халеп во время сотрудничества с Кэхиллом поднялась на первое место в рейтинге WTA в 2017 году, стала чемпионкой Ролан Гаррос в 2018 году, а в этом сезоне дошла до полуфинала Australian Open и выиграла титул в Дубае. В предыдущем году румынка победила на Уимблдоне под руководством Даниэля Добре.

Читайте также:  Тренер Клейстерс: "Сейчас трудно предположить, чего сможет достигнуть Ким"

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник:
tennisworldusa.org

Фото: b1.ro.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

6 + одиннадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
ITF планирует поддержать игроков, которые не попали под критерии Программы поддержки

Элина Свитолина в фотосессии новой коллекции от “Nike”

Александра Крунич: “Мы все знаем, какая жизнь у игроков вне топ-200”

Илья Марченко: “Игроки ниже топ-300 во время паузы в сезоне теряют меньше денег”

Даяна Ястремская показала свои праздничные фотографии

Закрыть