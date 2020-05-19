Симона Халеп: “Благодаря Кэхиллу я изменила своё мышление”

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Весь прошлый год в команде Халеп не было Даррена Кэхилла, который решил посвятить своё время семье.
“Даррен был уставшим и хотел взять перерыв. Но мы всегда держали связь, переписывались. Я говорила ему о своём прогрессе. Я тоже устала после сезона 2018 года и особо не тренировалась.
Я продолжала работать, но мне чего-то не хватало. Больше всего я это осознавала на корте. Даррен всегда говорил мне, чтобы я верила в себя и что я могу многого достичь. Благодаря ему я изменила своё мышление”.
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Отметим, что Халеп во время сотрудничества с Кэхиллом поднялась на первое место в рейтинге WTA в 2017 году, стала чемпионкой Ролан Гаррос в 2018 году, а в этом сезоне дошла до полуфинала Australian Open и выиграла титул в Дубае. В предыдущем году румынка победила на Уимблдоне под руководством Даниэля Добре.
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Источник:
tennisworldusa.org
Фото: b1.ro.