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Теннис

Стаховский: Надеюсь, что в этом году еще будут сыграны крупные турниры

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Источник – Чемпион.

Спортсменам сейчас сложно тренироваться и найти мотивацию.

Об этом рассказал первая ракетка Украины Сергей Стаховский.

“Если мы говорим о прогнозы на остаток сезона, то надеемся, что он восстановится. Я действительно надеюсь, что в этом году еще будут сыграны крупные турниры.

Это правда, что сейчас сложно тренироваться, непросто сохранять мотивацию, пока у тебя нет цели. Так будет, пока мы не узнаем, как долго продлится эта пауза. Пока мы не знаем, к какому турниру готовиться”,- сказал Стаховский

Источник: champion.com.ua
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