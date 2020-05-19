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Теннис

Стаховский – о коронавирус: Отец и старший брат являются врачами, они находятся на передовой

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Теннисист прокомментировал ситуацию с коронавирусом

#Стаховский

Источник – Tribuna.com.

Украинский теннисист Сергей Стаховский волнуется здоровья своих родных в связи с пандемией коронавирус.

Об этом заявил сам спортсмен.

“Я больше волнуюсь о своих родных. Потому что мой отец врач и регулярно ездит на работу. Старший брат тоже врач и тоже ездит на работу.

Они на передовой. Если и есть этот коронавирус, то он уже в больницах. Они там с ним. То, что мы здесь закрылись… Я уже делал два теста на коронавирус, у меня его не было и нет пока. Надеюсь, что и не будет.

Переживаю больше о своих родителях, о бабушке, о родителях жены. Потому что по статистике молодым людям это не очень грозит. Там есть смерти, но в процентах их очень мало”, – сказал Стаховский.

Ранее Стаховский заявлял, что Усику и Ломаченко уделяют слишком много внимания.

Источник: champion.com.ua
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