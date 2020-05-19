Стаховский: Усику и Ломаченко уделяют слишком много внимания

Сергей Стаховский прокомментировал внимание к Усика и Ломаченко
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Источник – PLAYPRO.
Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко получают слишком много внимания от общества.
Об этом рассказал украинский теннисист Сергей Стаховский.
“Я думаю, вы видели пожелания других спортсменов, которые хотели бы даже с ними в клетку залезть.
Мы с вами, как общество, уделяем Усику и Ломаченко слишком много внимания, поднимая вес их рычагов.
Спортсмены не имеют права влиять на политические и национальные ценности. Да, это суперкрутые спортсмены, но, как к людям, к ним есть вопросы”, – сказал Стаховский.
Ранее, Беленюк хочет стать судьей противостояния Усика с хейтерами.
Напомним, Усик и Ломаченко были включены в базу данных сайта Миротворец.