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Теннис

Стаховский: Усику и Ломаченко уделяют слишком много внимания

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Сергей Стаховский прокомментировал внимание к Усика и Ломаченко

#Усик #Ломаченко, #Стаховский

Источник – PLAYPRO.

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко получают слишком много внимания от общества.

Об этом рассказал украинский теннисист Сергей Стаховский.

“Я думаю, вы видели пожелания других спортсменов, которые хотели бы даже с ними в клетку залезть.

Мы с вами, как общество, уделяем Усику и Ломаченко слишком много внимания, поднимая вес их рычагов.

Спортсмены не имеют права влиять на политические и национальные ценности. Да, это суперкрутые спортсмены, но, как к людям, к ним есть вопросы”, – сказал Стаховский.

Ранее, Беленюк хочет стать судьей противостояния Усика с хейтерами.

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Напомним, Усик и Ломаченко были включены в базу данных сайта Миротворец.

Источник: champion.com.ua
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