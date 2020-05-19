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Теннис

Тони Надаль: “Я предпочитаю, чтобы Рафа играл матчи против Федерера, а не против Джоковича”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Дядя и тренер Рафаэля Надаля – о противостояниях своего племянника с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем.

“Как по мне, так Федерер чудесный игрок. Мне очень нравится смотреть его матчи. Если бы я не был ни дядей, ни тренером Рафы, я бы хотел, чтобы Федерер выигрывал все матчи. Мне нравится, как он играет: он делает это очень элегантно, но также и очень эффективно. Я знаю, что Федерер – лучший игрок всех времен вместе с, наверное, Родом Лейвером или, возможно, с Рафаэлем, потому что он тоже не очень далек. Но на данный момент Федерер – лучше всех.

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Для нас всегда гораздо труднее играть против Джоковича. Потому что тут дело не в том, кто из них будет лучшим в матче. Для нас, когда мы играем с Федерером, у нас есть способ его обыграть. В моем представлении, прежде чем выходить на корт, я знаю, что нам нужно сделать. Каждый раз, когда они играют, мы знаем, как минимум это то, о чем я всегда говорил Рафаэлю, есть схема как его победить: 2-4 раза нужно отправить высокий мяч под его бекхенд и потом переходить на форхенд, получая инициативу. Когда мы играем против Джоковича, то много раз мы не знали конкретно, что же нам нужно делать. Для меня это более трудно, поэтому я предпочитаю, чтобы Рафа играл с Федерером”.

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Источник:
eurosport.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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