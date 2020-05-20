Алжирский футболист запустил сбор средств для Инес Иббу, которая записывала обращение к Доминику Тиму

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Адлен Гедиура хочет помочь своей соотечественнице в осуществлении теннисной мечты



17 мая полузащитник катарского футбольного клуба “Аль-Гарафа” открыл сбор средств на сайте GoFundMe, чтобы оказать помощь соотечественнице. Гедиура планирует собрать для Иббу £300,000, которые обеспечат ей три полноценных года выступлений.

По состоянию на сегодняшнее утро собрано более 25,5 тысяч фунтов стерлингов, £20,000 пожертвовал сам футболист.

Напомним, что о 21-летней теннисистке заговорили чуть больше недели назад, когда она опубликовала открытое письмо в видео-формате, адресованное третьей ракетке мира Доминику Тиму, который раскритиковал создание фонда для помощи низкорейтинговым игрокам.

620-я ракетка мира обратилась к Доминику Тиму:

“Мы ничего у тебя не просим, кроме капли уважения к нашим жертвам”



Добровольные пожертвования

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