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Теннис

Алжирский футболист запустил сбор средств для Инес Иббу, которая записывала обращение к Доминику Тиму

Евгений НикитюкНет комментариев
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17 мая полузащитник катарского футбольного клуба “Аль-Гарафа” открыл сбор средств на сайте GoFundMe, чтобы оказать помощь соотечественнице. Гедиура планирует собрать для Иббу £300,000, которые обеспечат ей три полноценных года выступлений.

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По состоянию на сегодняшнее утро собрано более 25,5 тысяч фунтов стерлингов, £20,000 пожертвовал сам футболист.

Напомним, что о 21-летней теннисистке заговорили чуть больше недели назад, когда она опубликовала открытое письмо в видео-формате, адресованное третьей ракетке мира Доминику Тиму, который раскритиковал создание фонда для помощи низкорейтинговым игрокам.

620-я ракетка мира обратилась к Доминику Тиму:
“Мы ничего у тебя не просим, кроме капли уважения к нашим жертвам”

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Добровольные пожертвования
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Источник: btu.org.ua
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