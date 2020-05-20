Алжирский футболист запустил сбор средств для Инес Иббу, которая записывала обращение к Доминику Тиму

Новости
Вчера, 21:02
Элина Свитолина: "Самым сложным для меня было то, что родители были вовлечены в мой теннис"
Вчера, 10:30
Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая ответили на вопросы теннисной викторины (ВИДЕО)
17.05.20 20:09
Теннис о теннисе #002 / Пономарь – туз из Ильичевска / Финансовый вопрос / Battle Time: Лопатецкая vs Снигур
15.05.20 17:02
Паузу в теннисном сезоне продлили до конца июля
Адлен Гедиура хочет помочь своей соотечественнице в осуществлении теннисной мечты
17 мая полузащитник катарского футбольного клуба “Аль-Гарафа” открыл сбор средств на сайте GoFundMe, чтобы оказать помощь соотечественнице. Гедиура планирует собрать для Иббу £300,000, которые обеспечат ей три полноценных года выступлений.
По состоянию на сегодняшнее утро собрано более 25,5 тысяч фунтов стерлингов, £20,000 пожертвовал сам футболист.
Напомним, что о 21-летней теннисистке заговорили чуть больше недели назад, когда она опубликовала открытое письмо в видео-формате, адресованное третьей ракетке мира Доминику Тиму, который раскритиковал создание фонда для помощи низкорейтинговым игрокам.
620-я ракетка мира обратилась к Доминику Тиму:
“Мы ничего у тебя не просим, кроме капли уважения к нашим жертвам”
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь