Джон Миллман: “Сейчас слишком рано даже думать о турнирах в августе”

43-я ракетка мира вернулся к тренировкам в Австралии и высказался по поводу возобновления турниров.



“По моим ощущениям, слишком рано возвращаться в тур или даже думать о возвращении в августе, – говорит Миллман. – Индиан-Уэллс, последний из турниров, который мы должны были сыграть, был отменен, потому что в регионе был один заболевший. Это будет небольшое противоречие, если они скажут, что в августе «есть случаи (заболевания), но вы, ребята, можете путешествовать и играть в теннис».

Но иногда дело в деньгах, поэтому, к сожалению, нас могут вынудить что-то делать. Что важнее: деньги или здоровье, не только собственное, но и сообщества? Посмотрим, что в приоритете у тенниса. К сожалению, если Тур скажет нам, что мы возвращаемся и выступаем, то мы будем вынуждены, потому что на кону твоя карьера. Игроки должны приезжать из тех стран, где вируса уже нет, и на те турниры, где вируса больше нет. Думаю, мы еще далеки от такой картины на глобальном уровне”.

> Теннисный сезон приостановлен до конца июля: все новости по теме



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь