Карлос Мойя: “В финале против Надаля на US Open Медведев меня удивил”

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Испанский экс-теннисист и тренер вспоминает финальное противостояние своего подопечного против Даниила Медведева на Открытом чемпионате США в прошлом году.



“Для нас не было сюрпризом, что Медведев может стать финалистом на US Open. Он сыграл в финалах в Монреале и в Цинциннати. Если честно, мы думали, что чем дольше этот матч будет идти, тем лучше для Рафы. Потому что, если вы помните, у Медведева были проблемы по ходу турнира. Летом он сыграл много матчей. После того, как Рафа выиграл два сета я думал, что матч близится к завершению, что Медведев уже не сможет вернуться в игру. И было удивительно, что случилось потом. Рафа вел 2-0 по сетам, с брейком в 3-й партии, но не воспользовался этим преимуществом.

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Важно было убедить соперника, что ему будет непросто играть в своем первом финале на “мэйджоре” против игрока, который провел так много финалов, как Рафа. Так что, опыт, как по мне, очень важен. Но также Рафа может адаптировать свою игру, изменить что-то, найти способы, как доставить неудобства при такой игре, которую показывает Даниил. Если честно, думаю, что Медведев полностью изменил свою тактику, когда проигрывал, и это немного застало нас врасплох.

Он такой соперник как стена. Мы не привыкли играть с такими ребятами, которые находятся так далеко от задней линии, при этом чтобы такой высокий соперник бегал. Он отличный спортсмен и его очень сложно перебить. Думаю, что нужно менять темп, играть низко, играть высоко. Заставлять его немного двигаться, играть резаными ударами. Стараться очень хорошо варьировать игру, потому что если просто сильно бить и стараться забить навылет, то так будет трудно его победить”.

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Источник:

eurosport.com

Фото: Getty Images.