Наоми Осака: “Свободное время я хочу потратить на саморазвитие и изучение чего-нибудь нового”

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“Конечно, сложившаяся ситуация затронула и меня, но я знаю, что и другие игроки оказались в таком положении. Я не забуду, как играть в теннис, но я и не хочу тренироваться по пять часов в день, потому что неизвестно, когда снова начнутся турниры.

Я очень сильно скучаю по теннису и теперь буду больше ценить моменты, потому что никогда не знаешь, когда снова произойдёт что-нибудь подобное. Сейчас свободное время я хочу потратить на саморазвитие и изучение чего-нибудь нового, потому что я уверена, что столько времени для себя у меня больше не будет”.

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Источник:

edition.cnn.com

Фото: Getty Images.