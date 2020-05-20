Наоми Осака: “Свободное время я хочу потратить на саморазвитие и изучение чего-нибудь нового”

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Элина Свитолина: "Самым сложным для меня было то, что родители были вовлечены в мой теннис"
Вчера, 10:30
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Теннис о теннисе #002 / Пономарь – туз из Ильичевска / Финансовый вопрос / Battle Time: Лопатецкая vs Снигур
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Паузу в теннисном сезоне продлили до конца июля
Японская теннисистка рассказала о своём отношении к паузе в сезоне
“Конечно, сложившаяся ситуация затронула и меня, но я знаю, что и другие игроки оказались в таком положении. Я не забуду, как играть в теннис, но я и не хочу тренироваться по пять часов в день, потому что неизвестно, когда снова начнутся турниры.
Я очень сильно скучаю по теннису и теперь буду больше ценить моменты, потому что никогда не знаешь, когда снова произойдёт что-нибудь подобное. Сейчас свободное время я хочу потратить на саморазвитие и изучение чего-нибудь нового, потому что я уверена, что столько времени для себя у меня больше не будет”.
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Источник:
edition.cnn.com
Фото: Getty Images.