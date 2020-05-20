Николя Маю: “Пике и его команда смирились с тем, что Финал Кубка Дэвиса в этом году не состоится”

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Паузу в теннисном сезоне продлили до конца июля

Третья ракетка мира в парном разряде прокомментировал заявление Жерара Пике по поводу проведения командного чемпионата в этом году.



“Я чрезвычайно разочарован тем настроем, который показывает Жерар Пике и вся его команда. Похоже на то, что они смирились, что турнир не состоится, и они не ищут никакого другого решения. Вполне возможно, что после того, что произошло в прошлом году, удобно отменить турнир в этом сезоне. У меня, как у игрока, не другой информации кроме как той, которая появляется в медиа. То, что он говорит это в мае, внушает ощущение, что не ведется поиск никаких решений. Они должны работать над тем, как обеспечить проведение турнира, менять даты или место проведения, вкладывать энергию в то, чтобы спасти этот турнир. Его позиция ясна: “Если мы не можем провести турнир в Мадриде в идеальных условиях, я отменю турнир и сберегу деньги”. Наверное, это в его лучших интересах, отменить этот розыгрыш после того, как в прошлом году он потерял на этом деньги, чтобы было предсказуемо. Дух соревнований не сводится к одной только Испании. Я знаю, что с ними подписан контракт на 3 года, но если там нельзя играть, нужно искать варианты. Лично я, уже сейчас отметил американскую хардовую серию и перенес бы её на конец сезона, в том числе и Кубок Дэвиса, который мог бы пройти в США. Эти турниры были бы сыграны после грунтовой части сезона (этой осенью) и Ролан Гаррос”.

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Источник:

lequipe.fr

Фото: Getty Images.