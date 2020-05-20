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Теннис

Стаховский назвал лучшего футболиста Динамо

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Теннисист поговорил о любимых игроков киевского клуба

#Стаховский, #Шевченко, #Динамо

Источник – isport.ua.

Лучшим игроком в составе киевского Динамо был Андрей Шевченко.

Об этом заявил украинский теннисист Сергей Стаховский.

“При всем моем уважении к Сергею Станиславовичу Реброву, для меня номером один был Андрей Шевченко. Во времена его выступления в Динамо я был еще очень молод, но уже тогда понимал, что могла бы связка Ребров – Шевченко создать в составе любой команды. И мне было очень жаль, что они разошлись по разным клубам.

Очень нравился Каха Каладзе – сумасшедший игрок! В памяти отложился его удар с пенальти в матче со Спартой в 98-м – как из пушки, и прямо по центру ворот!”, – отметил Стаховский.

Ранее Стаховский заявлял, что Усику и Ломаченко уделяют слишком много внимания.

Источник: champion.com.ua
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