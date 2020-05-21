Илья Марченко о равном распределении призовых в теннисе: “Мужчины должны получать больше”

Новости

В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков

Элина Свитолина: "Самым сложным для меня было то, что родители были вовлечены в мой теннис"

Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая ответили на вопросы теннисной викторины (ВИДЕО)

Теннис о теннисе #002 / Пономарь – туз из Ильичевска / Финансовый вопрос / Battle Time: Лопатецкая vs Снигур

Украинский теннисист рассказал, почему по его мнению призовые у теннисистов должны быть выше, чем у теннисисток.



“Выплата от ATP (по Программе поддержки игроков) мне еще не пришла, но обещают в течение 2-х недель. Деньги – это всегда хорошо, я последние несколько лет зарабатываю не очень много. Правило гранта на путешествия достаточно новое. И да, в начале года я получал деньги.

> Илья Марченко: “Выступать за сборную с финансовой точки зрения выгодно”

По поводу равного распределения призовых между теннисистами и теннисистками моё мнение такое, что мужчины должны получать больше вообще. Не потому что мы чем-то лучше, нет. Это бизнес. А мужской теннис зарабатывает больше денег. Это факт. WTA хочет увеличивать призовые только на общих соревнованиях. Потому что в своих отдельных – они не могут найти достаточно спонсоров. Когда им повышают призовые на общих, – это делают за счет тех денег, которые зарабатывают мужчины. И мы еще и играем пять сетов вместо трёх.

Конечно, звезды женского тенниса должны зарабатывать гораздо больше никому не известных теннисистов-мужчин, об этом даже речь не идет. Поэтому когда распределяют поровну, по-моему, это чистая политика и сексизм. Почему это не работает так же, когда мы говорим про парный теннис? У них меньшие призовые, потому что это бизнес, а женщины хотят одинаковые, потому что сексизм. Я вообще не имею ничего против женщин и того, что они должны зарабатывать больше, а они должны. По моему мнению, недоплачивают как женщинам, так и мужчинам”.

> В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

sport.ua

Фото: HochZwei.