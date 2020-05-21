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Теннис

Люка Пуй: “Не хочу обобщать игроков, если меня попросят дать деньги для помощи, то я дам”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Сегодня, 13:40

В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков

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58-я ракетка мира прокомментировал финансовую поддержку теннисистов во время паузы в сезоне.

“Конечно, игрокам нужно объединиться в такой период, но мои чувства практически такие же, как и у Доминика Тима. Я готов помогать, потому что есть игроки, которые прилагают невероятные усилия, чтобы подняться в рейтинге, но этого не происходит.

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Но также ясно, что есть и другие, которые не прилагают нужных усилий. Но поскольку я бы не хотел обобщать, если меня попросят дать деньги, то я дам. Я уже много лет провел в топ-25, поэтому мне не на что жаловаться, я в хорошем положении по сравнению с игроком, который находится на 200-м месте. Тем не менее, есть и другие люди, которые в худшем положении. Нет никаких сомнений, что теннисную экономику эта ситуация ослабляет. Я знаю, что есть много турниров, которые планируют закрыться. Сейчас самое время рассчитывать на АТР и его ресурсы. Мы должны быть едины”.

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> Теннисный сезон приостановлен до конца июля: все новости по теме

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Источник:
lequipe.fr

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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