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Теннис

Марченко: Мое отношение к Усика не изменится

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Теннисист поделился своим видением ситуации с боксером

#Марченко #Усик

Источник – sport.ua.

Отношение украинского теннисиста Ильи Марченко в боксера Александра Усика, который снялся в российском религиозном фильме и попал в базу данных Миротворца, не изменится.

Об этом заявил сам теннисист.

“Я не смотрел ролик, поэтому не имею о нем мнения. Это его выбор, он работает на свою аудиторию. Он человек, поэтому он тоже может ошибаться. Мое отношение к нему, как к спортсмену, не изменится, а как человеком я им не интересуюсь. Где я, а где Усик. Я не эксперт, чтобы давать ему какие-то советы.

Не понимаю, почему спортсмен не может быть лидером мнений. Если речь идет о стереотип, что спортсмены не очень умные, то я считаю, что это бред. Почти все спортсмены ездили по всему миру и видели разные страны, видели, как люди там живут. Поэтому уже этот опыт намного больше большинства украинцев”, – сказал Марченко.

Ранее Стаховский заявлял, что Усику и Ломаченко уделяют слишком много внимания.

Источник: champion.com.ua
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