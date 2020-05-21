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Теннис

Стаховский: Реброва невозможно выгнать с корта

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Украинский теннисист рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Ференцвароша

#Стаховский, #Ребров

Источник – ФК Динамо.

34-летний украинский теннисист Сергей Стаховский дружит с 45-летним наставником Ференцвароша Сергеем Ребровым.

Об этом заявил сам теннисист.

“Или меня с Сергеем Ребровым связывает крепкая дружба? Это больше, чем дружба, уже ближе к семейных отношений. Ребров крестил мою младшую ребенка, сына Алекса. С Сергеем мы дружим уже лет восемь.

Или вопрос о теннисные спарринги неуместен? Здесь проще сказать, когда мы НЕ играем в теннис (и Ребров, и Стаховский живут в Будапеште – прим.ред.). У нас свои игры, которые и Реброву интересны, и мне для поддержания навыков полезны. Сергей очень любит теннис, его выгнать с корта практически невозможно. Как для любителя он демонстрирует отличный уровень игры!”, – отметил Стаховский.

Ранее Стаховский заявлял, что Усику и Ломаченко уделяют слишком много внимания.

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Напомним, Стаховский назвал лучшего футболиста Динамо.

Источник: champion.com.ua
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