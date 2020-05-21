Свен Грёнефельд: “Я отказался быть тренером Федерера, потому что другие люди заслуживали эту работу”

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Экс-теннисист и наставник Моники Селеш, Марии Шараповой, Томми Хааса, Марио Анчича и других игроков вспоминает о своей работе в Швейцарии в конце 90-х.



В 1997 году Свен Грёнефельд стал ведущим тренером в Федерации тенниса Швейцарии.

“В то время в швейцарской федерации Стефан Оберер искал тренеров. Один из них был Питер Лундгрен, он отличный специалист, у него отличный характер, он командный игрок, – вспоминает Грёнефельд в интервью “Kasi Live”. – Но тогда они не могли получить Питера Картера, и я отправился с ним лично пообщаться. Именно он был тем тренером, который воспитал Роджера Федерера, когда тот еще тренировался у себя дома. Мы встретились, и я спросил, что нам нужно сделать, чтобы Картер согласился работать с нами, у нас была отличная группа мальчиков и отличная группа девочек, и он бы занимался именно той группой, в которой был бы Роджер. И он согласился.

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Федерер в свои 16 лет был как большой бриллиант, который требовал огранки. В первую очередь я увидел то, насколько он творческий игрок. Он был очень креативным, в теннисе ему нравился сам элемент игры, о котором мы иногда забываем. У него было чутье, креативность в руках, он двигался очень легко. И ты смотришь на такого мальчика и думаешь: «Ого, если он окрепнет физически, если будет немного стабильнее, то он будет хорош». А думали ли мы, что он выиграет 20 Шлемов, 103 титула и так далее? Нет, никогда не думали.

Питер Картер заложил в нем все основы игры, а Питер Лундгрен был с ним в Туре. Это был очень важный переходный период, когда он стал играть в АТР. Кстати, родители Федерера изначально спрашивали меня, не хотел бы я стать его тренером. Его агент Тони Годсик сейчас все время надо мной смеется, а папа Роджера шутит, что я единственный тренер, который отказался с ним работать. Не то чтобы я отказывался, просто я чувствовал, что Картер и Лундгрен проделали такую большую работу, что именно они и заслуживали занять эту должность. Меня спрашивали, кого из них двоих тогда лучше выбрать для работы с ним в Туре? И я ответил, если честно, то Картер будет лучшим вариантом, если мы говорим о прогрессе в технике, но для жизни в Туре лучше Лундгрен. Он сам бывший игрок топ-50, он знает эту жизнь. Пресса не сможет его сломать. У Картера не было такого опыта, поэтому журналисты создадут слишком много давления. На самом деле, так и получилось. Чтобы справиться с давлением из-за возлагаемых ожиданий у Федерера ушло некоторое время, но благодаря Лундгрену им вдвоем удалось выстоять в этом потоке негатива.

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Если посмотреть на других игроков его поколения, то Марат Сафин в 20 лет выиграл US Open, обыграв Пита Сампраса со счетом 3-0. Федерер был не настолько зрелым эмоционально и ему понадобилось больше времени. Он сильно вырос в этом, когда начал встречаться с Миркой Вавринец в 2000 году. Я этого никогда не забуду. Он всех нас спрашивал, мол, стоит ли ему встречаться сейчас. И мы все ему говорили, нет, ты не должен, ты еще слишком юный, у тебя впереди еще много всего, тебе нужно оставаться свободным, пока тебе только 18 лет. Но он принял свое решение и оно оказалось правильным, очевидно. Она оказала колоссальное влияние на него. Семья, родители и Мирка, все внесли свой вклад. Я счастлив видеть, что в итоге у них четверо детей. Это потрясающе. Похоже, что он справился по все фронтам”.



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Источник:

tennisnet.com

Фото: Getty Images.