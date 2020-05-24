Воскресенье, 24 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисКатарина Завацкая показала, как проводит выходные в Каннах
Теннис

Катарина Завацкая показала, как проводит выходные в Каннах

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Украинская теннисистка поделилась новыми фотографиями в Инстаграме.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

десять + восемь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Стаховский: Не тот результат, которого я ожидал

Директор Ролан Гаррос: “Мы надеемся, что турнир пройдет в хороших условиях”

Звезда НХЛ: “Андрееску заслуживает всю славу, которая ей достаётся”

Стаховский и Бондар проиграли в миксте на групповом этапе турнира в Будапеште

Член совета игроков WTA: Я не понимаю, как распределение призовых при слиянии туров может быть неровным

Закрыть