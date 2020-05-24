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Теннис

Первую ракетку Грузии обвиняют в избиении бывшей жены

Евгений НикитюкНет комментариев
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Грузинские СМИ сообщают, что теннисист был задержан и отпущен под залог.

От одного до трех лет тюрьмы грозит 28-летнему Николозу Басилашвили за избиение бывшей жены в Тбилиси. Как сообщает Генпрокуратура Грузии, обвинение просит заключить 27-ю ракетку мира под стражу.

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В настоящее время в отношении спортсмена возбудили уголовное дело по статье «Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи». Наказание по ней предусмотрено в виде общественно полезного труда сроком от 200 до 400 часов или лишения свободы на срок от одного года до трех лет.

Басилашвили был задержан 22 мая. Инцидент произошел в одном из спальных районов Тбилиси.

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Суд в воскресенье выпустил теннисиста под залог в 100 тыс. лари (тридцать с лишним тыс. долларов) на время двухмесячного предварительного следствия. Адвокат Басилашвили Ирма Чкадуа заявляет, что её клиент не признает себя виновным и отрицает, что совершил насильственные действия.

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Источник:
georgiatoday.ge

Фото: EPA.

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Источник: btu.org.ua
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