Финал с участием Ястремской попал в пятёрку самых запоминающихся матчей в Страсбурге

Новости
Сегодня, 11:30
Расписание матчей 26 мая на теннисном турнире в Ирпене
Вчера, 18:11
Известно расписание матчей украинских теннисисток на выставочном турнире на следующей неделе
21.05.20 13:40
В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков
19.05.20 21:02
Элина Свитолина: "Самым сложным для меня было то, что родители были вовлечены в мой теннис"
Женская теннисная ассоциация представляет самые яркие матчи на грунте на турнирах WTA
В новой подборке WTA выбрала пять матчей-марафонов на турнире WTA International в Страсбурге, который традиционно проходит накануне Открытого чемпионата Франции.
Второй круг / 2015 год
Мэдисон Кис (США) – Марьяна Лучич-Барони (Хорватия) 4:6, 7:6(3), 7:6(0)
Американская теннисистка одержала пятую победу подряд над хорваткой, отыгравшись со счёта 4:6, 0:5. Матч продолжался больше двух с половиной часов. По итогам встречи Кис затем пришлось сняться накануне четвертьфинала из-за травмы локтя.
Полуфинал / 2016 год
Каролин Гарсия (Франция) – Вирджини Раззано (Франция) 6:7(6), 6:4, 7:5
В решающем сете француженка уступала своей соотечественнице 3:5, однако затем выиграла четыре гейма кряду и сравняла счёт в личных противостояниях. Гарсия сумела выиграть титул на домашних кортах и стала первой француженкой с 2013 года, которой удалось это сделать в Страсбурге.
> Матч с участием Ястремской попал в пятёрку лучших на грунте турнира в Стамбуле
Четвертьфинал / 2017 год
Дарья Гаврилова (Австралия) – Эшли Барти (Австралия) 6:4, 6:7(3), 7:6(5)
Для победы в австралийском противостоянии Гавриловой понадобилось больше двух с половиной часов. Австралийка сумела отыграться с 0:3 в стартовом сете, а в решающем не позволила своей сопернице подать на матч при счёте 4:5. В итоге Гаврилова сумела дойти до финала турнира, уступив ещё одной соотечественнице Саманте Стосур..
Финал / 2018 год
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Доминика Цибулкова (Словакия) 6:7(5), 7:6(3), 7:6(6)
Победный для россиянки финал продолжался три с половиной часа, а в решающем сете она отыграла два матчбола в десятом гейме. Данный матч занял третье место в списке самых продолжительных в 2018 году. Также финал в Страсбурге стал последним для Цибулковой, которая завершила карьеру в прошлом сезоне.
Финал / 2019 год
Даяна Ястремская (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) 6:4, 5:7, 7:6(3)
В прошлом году в Страсбурге украинская теннисистка оформила свой третий титул WTA, также отыграв матчбол в решающем сете, при этом сама не реализовала два матчбола во втором сете.
> Теннисный сезон приостановлен до конца июля: все новости по теме
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Источник:
www.wtatennis.com
Фото: L’Alsace.