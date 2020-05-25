Финал с участием Ястремской попал в пятёрку самых запоминающихся матчей в Страсбурге

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В новой подборке WTA выбрала пять матчей-марафонов на турнире WTA International в Страсбурге, который традиционно проходит накануне Открытого чемпионата Франции.

Второй круг / 2015 год

Мэдисон Кис (США) – Марьяна Лучич-Барони (Хорватия) 4:6, 7:6(3), 7:6(0)

Американская теннисистка одержала пятую победу подряд над хорваткой, отыгравшись со счёта 4:6, 0:5. Матч продолжался больше двух с половиной часов. По итогам встречи Кис затем пришлось сняться накануне четвертьфинала из-за травмы локтя.

Полуфинал / 2016 год

Каролин Гарсия (Франция) – Вирджини Раззано (Франция) 6:7(6), 6:4, 7:5

В решающем сете француженка уступала своей соотечественнице 3:5, однако затем выиграла четыре гейма кряду и сравняла счёт в личных противостояниях. Гарсия сумела выиграть титул на домашних кортах и стала первой француженкой с 2013 года, которой удалось это сделать в Страсбурге.

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Четвертьфинал / 2017 год

Дарья Гаврилова (Австралия) – Эшли Барти (Австралия) 6:4, 6:7(3), 7:6(5)

Для победы в австралийском противостоянии Гавриловой понадобилось больше двух с половиной часов. Австралийка сумела отыграться с 0:3 в стартовом сете, а в решающем не позволила своей сопернице подать на матч при счёте 4:5. В итоге Гаврилова сумела дойти до финала турнира, уступив ещё одной соотечественнице Саманте Стосур..

Финал / 2018 год

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Доминика Цибулкова (Словакия) 6:7(5), 7:6(3), 7:6(6)

Победный для россиянки финал продолжался три с половиной часа, а в решающем сете она отыграла два матчбола в десятом гейме. Данный матч занял третье место в списке самых продолжительных в 2018 году. Также финал в Страсбурге стал последним для Цибулковой, которая завершила карьеру в прошлом сезоне.

Финал / 2019 год

Даяна Ястремская (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) 6:4, 5:7, 7:6(3)

В прошлом году в Страсбурге украинская теннисистка оформила свой третий титул WTA, также отыграв матчбол в решающем сете, при этом сама не реализовала два матчбола во втором сете.

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Источник:

www.wtatennis.com

Фото: L’Alsace.