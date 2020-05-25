Новак Джокович: “Я не показывал свои тренировки, чтобы не злить других игроков”

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Новак Джокович пообщался с журналистами во время презентации выставочного тура на Балканах, который пройдет этим летом по его инициативе.

“В отличие от многих игроков, у меня была возможность тренироваться практически каждый день, потому что мы жили в доме, где рядом есть теннисный корт. Я много играл на харде, но не показывал это в Интернете, потому что не хотел злить других игроков. Недавно я также начал тренироваться на грунте, у меня было две тренировочные сессии. Я чувствую себя в хорошей физической форме. Я был довольно активен, я следовал своей программе. Конечно, интенсивность была снижена, потому что я не готовился к соревнованиям. Но я воспринимаю предстоящие соревнования в Adria Tour со всей серьезностью, я хочу, чтобы соревнования прошли на хорошем уровне.

Что касается других участников, то Саша Зверев сказал мне, что он тренировался, потому что у него был корт в США. Доминик Тим также оставался активным в последние несколько недель и грунт – это его лучшее покрытие. Он однозначно будет мотивирован. Это также возможность для нас посоревноваться и поиграть, мы профессионалы и нам не хватало тенниса. Грунт – для нас оптимальное покрытие сейчас, потому что тут практически все корты с таким покрытием. Пока мы все равно не знаем, когда соревнования в официальном сезоне будут возобновлены. В любом случае, у нас останется время подготовиться к харду, если это будет нужно.

Приглашал ли я участвовать в Adria Tour Федерера и Надаля? В эти последние месяцы я общался с ними больше обычного, потому что мы оказались в таких обстоятельствах и мы говорили о том, как они повлияют на теннисную экосистему. Мы обсуждали разные темы, но Федерер сейчас еще справляется с проблемами из-за колена, поэтому я и не посмел его спрашивать, я знаю, что он сейчас не играет. А Рафа начал недавно играть на корте, мы говорили с ним о US Open. Не знаю, буду ли я его спрашивать, но я не ожидаю, что он сможет приехать”.

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Источник:

mondo.rs

Фото: Anadolu Aganecy.