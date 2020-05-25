Первая ракетка Грузии арестован за избиение бывшей жены

Спортсмену грозит заключение на 3 года
#Басилашвили
Источник – iSport.ua.
Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвіллі был задержан полицией во время избиения бывшей жены на глазах у ребенка.
Об этом сообщила местная прокуратура.
Причины конфликта бывшей пары пока не сообщаются.
Спортсмену грозят исправительные работы на срок от 200 до 400 часов, или же даже тюрьма сроком на 3 года.
Отметим, что Басилашвили трижды побеждал на турнирах АТР.
Ранее Стаховский подвел итоги выступления на турнире в Будапеште.
Напомним, Стаховский сыграет на выставочном турнире в Сербии.
Источник: champion.com.ua