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Теннис

Первая ракетка Грузии арестован за избиение бывшей жены

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Спортсмену грозит заключение на 3 года

#Басилашвили

Источник – iSport.ua.

Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвіллі был задержан полицией во время избиения бывшей жены на глазах у ребенка.

Об этом сообщила местная прокуратура.

Причины конфликта бывшей пары пока не сообщаются.

Спортсмену грозят исправительные работы на срок от 200 до 400 часов, или же даже тюрьма сроком на 3 года.

Отметим, что Басилашвили трижды побеждал на турнирах АТР.

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Ранее Стаховский подвел итоги выступления на турнире в Будапеште.

Напомним, Стаховский сыграет на выставочном турнире в Сербии.

Источник: champion.com.ua
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