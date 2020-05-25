Роджер Федерер: “Я не знал, нужно ли мне больше кричать на корте, чтобы люди поверили в мои старания”

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Об операции и возвращении в теннис в 2017 году

“Люди говорили так, будто бы я ужасно выступал с 2013 по 2017 годы. Я так не считаю. В 2013 году с весны у меня были проблемы со спиной и они надолго затянулись, это повлияло на мои результаты, хотя я все равно считаю их высокими. Думаю, что это было время Новака, а также время Рафы. Но я все равно верил, что был близко. 2016-й год был для меня очень трудным. Конечно, мысли вроде «это мой конец или нет» проскальзывали. Но я действительно чувствовал, что из-за этой травмы моя карьера не закончится. Я верил, что у меня будет второй шанс. И я его получил. Для меня это был большой сюрприз, что я так сильно провел сезон после своего возвращения.

Об отношении к комментариям о его игре

“Многие люди думают, что я «одаренный». А я думаю, что на самом деле это результат упорного труда, особенно, когда я был молодым. Этот процесс был тяжелым. Моя проблема была в том, что если я выигрывал, то люди говорил: «О, посмотрите, тебе это так легко дается». Но потом, когда я проигрывал, они говорили: «Ты должен больше стараться». И мне было сложно находить баланс, я был в недоумении. Мне нужно больше кричать? Мне нужно, не знаю, больше потеть? Что я должен был сделать, чтобы люди поверили, что я действительно прикладываю все силы, какие только могу?”.

О работе с австралийским тренером Тони Роучем

“С 2005 по 2007 годы я на самом деле работал очень много над физической формой и уже дальше сохранил этот подход. Роуч как-то спросил меня: «Ты можешь отыграть все семь матчей в 5 сетах?». На тот момент я уже был первой ракеткой мира. Я подумал и ответил, мол, думаю, что я могу, но я не уверен на 100%, потому что никогда такого не случалось. На что он сказал мне: «Что ж, мы должны быть в этом уверены». И он заставлял меня тренироваться так, как если бы мне нужно было провести все семь матчей в 5 сетах, чтобы выиграть турнир Большого Шлема. С того времени мои тренировки стали очень упорными, я видел в этом смысл и до сих пор так работаю”.

О матче с Густаво Куэртеном в Индиан-Уэллс в 2003 году

“Я помню смешную историю о том поединке. Для нас это был второй очный матч. И мой тренер, Питер Лундгрен, тогда сказал мне, что Гуга будет подавать исключительно под бекхенд, у него сильная подача. И ты первые 15 подач подал под мой форхенд. Потом я подошел к Питеру и сказал, мол, ты же сказал под бекхенд. И он ответил: «Извини, я никак не мог этого знать». То есть, это все было из-за тренера, это была его вина (смеется).

О жизни в условиях пандемии

“Очень хочется пожелать, чтобы люди проявили сейчас своей понимание друг к другу. Это необычная ситуация для всех, никто из нас с этим не сталкивался. Поэтому хотелось бы, чтобы о ментальном аспекте говорили больше. Когда люди будут возвращаться в социум после изоляции, то хочется чтобы мы были добрее друг к другу и относились к окружающим с пониманием, поддерживая друг друга”.

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Источник:

globoesporte.globo.com

Фото: Getty Images.