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Теннис

Старт показательного турнира в Украине перенесли из-за погодных условий

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Турнир начнется в среду, 27 мая

#ФТУ

Источник – ФТУ.

Показательный турнир UTF Ladies Invitational, который должен был стартовать 26 мая в Ирпене, перенесли на день из-за плохих погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины.

“В связи с погодными условиями в Киеве и Киевской области старт турнира UTF Ladies Invitational откладывается на один день. Итак, начало соревнований вместо вторника, 26 мая, перенесено на среду, 27 мая. Относительно других вариантов изменение сроков проведения турнира – будем сообщать дополнительно, учитывая погодную ситуацию. Расписание остается актуальным”, – говорится в сообщении.

В первый соревновательный день сыграют:

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Группа В. Надежда Киченок – Марианна Закарлюка, Марта Костюк – Мария Берген

Группа А. Леся Цуренко – Виктория Петренко, Людмила Киченок – Дарья Лопатецкая

Напомним, Стаховский сыграет на выставочном турнире в Сербии.

Источник: champion.com.ua
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