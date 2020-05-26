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Теннис

Квитова и Стрыцова вышли в полуфинал выставочного турнира в Праге

Евгений НикитюкНет комментариев
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Четвертьфинал (женщины)
Каролина Мухова – Кристина Плишкова 6:3, 6:4
Барбора Стрыцова – Бренда Фругвиртова 6:1, 7:5
Петра Квитова – Барбора Крейчикова 7:6(3), 6:2
Катержина Синякова – Люси Градецка 6:3, 6:4

Полуфинальные пары: Квитова – Синякова, Стрыцова – Мухова.

Четвертьфинал (мужчины)
Лукаш Росол – Вит Копржива 6:7(2), 3:6
Йонаш Форейтек – Зденек Коларж 3:6, 5:7
Иржи Веселы – Михаэль Врбенски 6:4, 3:6, 4-10
Иржи Легечка – Томаш Махач 6:7(7), 6:1, 6-10

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Полуфинальные пары: Врбенски – Махач, Копржива – Коларж.

Записи матчей первого игрового дня на турнире в Праге можно посмотреть здесь.

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Фото: Pavel Lebeda.

Источник: btu.org.ua
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