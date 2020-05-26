Квитова и Стрыцова вышли в полуфинал выставочного турнира в Праге

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Расписание матчей 27 мая на теннисном турнире в Ирпене

Известно расписание матчей украинских теннисисток на выставочном турнире на следующей неделе

В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков

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В Чехии состоялись четвертьфинальные матчи на соревнованиях среди местных игроков



Четвертьфинал (женщины)

Каролина Мухова – Кристина Плишкова 6:3, 6:4

Барбора Стрыцова – Бренда Фругвиртова 6:1, 7:5

Петра Квитова – Барбора Крейчикова 7:6(3), 6:2

Катержина Синякова – Люси Градецка 6:3, 6:4

Полуфинальные пары: Квитова – Синякова, Стрыцова – Мухова.

Четвертьфинал (мужчины)

Лукаш Росол – Вит Копржива 6:7(2), 3:6

Йонаш Форейтек – Зденек Коларж 3:6, 5:7

Иржи Веселы – Михаэль Врбенски 6:4, 3:6, 4-10

Иржи Легечка – Томаш Махач 6:7(7), 6:1, 6-10

Полуфинальные пары: Врбенски – Махач, Копржива – Коларж.

Записи матчей первого игрового дня на турнире в Праге можно посмотреть здесь.



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Фото: Pavel Lebeda.