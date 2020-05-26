Квитова и Стрыцова вышли в полуфинал выставочного турнира в Праге

Новости
Сегодня, 18:36
Расписание матчей 27 мая на теннисном турнире в Ирпене
24.05.20 18:11
Известно расписание матчей украинских теннисисток на выставочном турнире на следующей неделе
21.05.20 13:40
В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков
19.05.20 21:02
Элина Свитолина: "Самым сложным для меня было то, что родители были вовлечены в мой теннис"
В Чехии состоялись четвертьфинальные матчи на соревнованиях среди местных игроков
Четвертьфинал (женщины)
Каролина Мухова – Кристина Плишкова 6:3, 6:4
Барбора Стрыцова – Бренда Фругвиртова 6:1, 7:5
Петра Квитова – Барбора Крейчикова 7:6(3), 6:2
Катержина Синякова – Люси Градецка 6:3, 6:4
Полуфинальные пары: Квитова – Синякова, Стрыцова – Мухова.
Четвертьфинал (мужчины)
Лукаш Росол – Вит Копржива 6:7(2), 3:6
Йонаш Форейтек – Зденек Коларж 3:6, 5:7
Иржи Веселы – Михаэль Врбенски 6:4, 3:6, 4-10
Иржи Легечка – Томаш Махач 6:7(7), 6:1, 6-10
Полуфинальные пары: Врбенски – Махач, Копржива – Коларж.
Записи матчей первого игрового дня на турнире в Праге можно посмотреть здесь.
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Фото: Pavel Lebeda.