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Теннис

Новак Джокович: “Посмотрим, сколько зрителей мы сможем принять во время нашего тура”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Первая ракетка мира рассказал об организации теннисных соревнований “Adria Tour” на Балканах.

“Я лучше справляюсь с ролью теннисиста, но в организации мне помогает команда и также много специалистов. Организация такого мероприятия – это целая система. Также меры безопасности меняются каждую неделю. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы дебютировать в роли организатора как можно лучше. Моя семья занималась организацией турнира «Serbian Open» целых четыре года, но это разные вещи. Те соревнования проходили в одном городе, где есть вся инфраструктура и связи. Когда ты что-то организовываешь в четырех разных странах, то это сделать труднее. Но у меня есть уверенность в себе и во всей команде. Также Федерация тенниса Сербии включена в процесс, мы все знаем, насколько это важный проект.

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Участники из топ-десятки рейтинга не получают деньги за свое участие в “Adria Tour”, как это обычно бывает в Туре. Из-за наших личных отношений и из-за гуманитарной миссии соревнований, они согласились играть. Одни будут выступать во время одного уикэнда, кто-то будет выступать даже больше. Я надеюсь, что до 13 июня меры безопасности изменятся, и у нас будет шанс сыграть перед зрителями. Пока в этом вопросе нет ясности, нам нужно уважать и соблюдать правила, которые ввели наши власти, а также в Хорватии, Боснии и Черногории, куда мы поедем. Мы собираемся устанавливать трибуны, посмотрим, сколько людей сможет присутствовать. Я надеюсь, что мы сможем принять как можно больше желающих. В нашей стране все движется в правильном направлении.

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Сейчас мы точно знаем, что в Белграде и Задаре все подготовлено. Что касается двух других мест, в Черногории и Боснии и Герцеговине, на 100% у нас еще нет подтверждения. Мы установили даты и места проведения, потому что лично я хотел бы, чтобы там прошли соревнования. Но элементарно из-за нехватки времени, гарантий, что это можно сделать безопасно, пока нет. Но мы работаем над тем, чтобы эти матчи прошли.

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Мы бы хотели провести трехдневную программу соревнований. Чтобы также состоялись матчи для женщин и парные встречи. ITF пока не разрешает играть в паре. Ситуация очень трудная, у нас нет достаточно ресурсов, чтобы соревнования для женщин были организованы на таком же уровне, как и среди мужчин, но мы постараемся предоставить им эту возможность.

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Матчи будут проходить в формате до четырех геймов, нам еще нужно решить, будет ли счет «больше-меньше» или нет. Я бы хотел оставить это правило, но нам нужно примерно рассчитать продолжительность матчей. Я смотрел турнир во Флориде и все проходило довольно быстро. Они играли в других условиях, грунт – более медленное покрытие, поэтому розыгрыши будут более длительными. Мы будем играть в двух игровых сессиях, утром и вечером.

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Конечно, нам будет трудно сделать так, чтобы этот тур стал традицией. Сейчас многие турниры в календаре были отменены. Для меня это уникальная возможность. Я нахожусь на пике своей карьеры, я первая ракетка мира и у меня была возможность организовать нечто подобное. Все это началось с моей идеи и желания сыграть в Белграде, Хорватии, Боснии и Герцеговине, произвести хорошее впечатление. Конечно, все сделано с благотворительной целью. Я надеюсь, что в будущем у нас еще будут возможности (провести этот тур), но это будет трудно сделать”.
Новак Джокович: "Посмотрим, сколько зрителей мы сможем принять во время нашего тура"
Новак Джокович: "Посмотрим, сколько зрителей мы сможем принять во время нашего тура"
Новак Джокович: "Посмотрим, сколько зрителей мы сможем принять во время нашего тура"

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Источник:
mondo.rs

Фото: starsportphoto.

Источник: btu.org.ua
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