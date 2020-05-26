Новак Джокович: “Посмотрим, сколько зрителей мы сможем принять во время нашего тура”

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Первая ракетка мира рассказал об организации теннисных соревнований “Adria Tour” на Балканах.



“Я лучше справляюсь с ролью теннисиста, но в организации мне помогает команда и также много специалистов. Организация такого мероприятия – это целая система. Также меры безопасности меняются каждую неделю. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы дебютировать в роли организатора как можно лучше. Моя семья занималась организацией турнира «Serbian Open» целых четыре года, но это разные вещи. Те соревнования проходили в одном городе, где есть вся инфраструктура и связи. Когда ты что-то организовываешь в четырех разных странах, то это сделать труднее. Но у меня есть уверенность в себе и во всей команде. Также Федерация тенниса Сербии включена в процесс, мы все знаем, насколько это важный проект.

Участники из топ-десятки рейтинга не получают деньги за свое участие в “Adria Tour”, как это обычно бывает в Туре. Из-за наших личных отношений и из-за гуманитарной миссии соревнований, они согласились играть. Одни будут выступать во время одного уикэнда, кто-то будет выступать даже больше. Я надеюсь, что до 13 июня меры безопасности изменятся, и у нас будет шанс сыграть перед зрителями. Пока в этом вопросе нет ясности, нам нужно уважать и соблюдать правила, которые ввели наши власти, а также в Хорватии, Боснии и Черногории, куда мы поедем. Мы собираемся устанавливать трибуны, посмотрим, сколько людей сможет присутствовать. Я надеюсь, что мы сможем принять как можно больше желающих. В нашей стране все движется в правильном направлении.

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Сейчас мы точно знаем, что в Белграде и Задаре все подготовлено. Что касается двух других мест, в Черногории и Боснии и Герцеговине, на 100% у нас еще нет подтверждения. Мы установили даты и места проведения, потому что лично я хотел бы, чтобы там прошли соревнования. Но элементарно из-за нехватки времени, гарантий, что это можно сделать безопасно, пока нет. Но мы работаем над тем, чтобы эти матчи прошли.

Мы бы хотели провести трехдневную программу соревнований. Чтобы также состоялись матчи для женщин и парные встречи. ITF пока не разрешает играть в паре. Ситуация очень трудная, у нас нет достаточно ресурсов, чтобы соревнования для женщин были организованы на таком же уровне, как и среди мужчин, но мы постараемся предоставить им эту возможность.

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Матчи будут проходить в формате до четырех геймов, нам еще нужно решить, будет ли счет «больше-меньше» или нет. Я бы хотел оставить это правило, но нам нужно примерно рассчитать продолжительность матчей. Я смотрел турнир во Флориде и все проходило довольно быстро. Они играли в других условиях, грунт – более медленное покрытие, поэтому розыгрыши будут более длительными. Мы будем играть в двух игровых сессиях, утром и вечером.

Конечно, нам будет трудно сделать так, чтобы этот тур стал традицией. Сейчас многие турниры в календаре были отменены. Для меня это уникальная возможность. Я нахожусь на пике своей карьеры, я первая ракетка мира и у меня была возможность организовать нечто подобное. Все это началось с моей идеи и желания сыграть в Белграде, Хорватии, Боснии и Герцеговине, произвести хорошее впечатление. Конечно, все сделано с благотворительной целью. Я надеюсь, что в будущем у нас еще будут возможности (провести этот тур), но это будет трудно сделать”.









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Источник:

mondo.rs

Фото: starsportphoto.