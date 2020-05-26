Старт выставочного турнира в Ирпене откладывается из-за плохих погодных условий

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Расписание матчей 26 мая на теннисном турнире в Ирпене

Известно расписание матчей украинских теннисисток на выставочном турнире на следующей неделе

В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков

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Организаторы переносят начало соревнований с 26 на 27 мая.



“В связи с погодными условиями в Киеве и Киевской области старт турнира “UTF Ladies Invitational” откладывается на один день, – сообщает ФТУ. – Итак, начало соревнований вместо вторника, 26 мая, перенесено на среду, 27 мая. Что касается других вариантов изменения сроков проведения турнира – будем сообщать дополнительно, учитывая погодную ситуацию. Расписание остается актуальным”.

Напомним, ранее было опубликовано расписание матчей первого игрового дня.

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Фото: ФТУ.