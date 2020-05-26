Во Франции выделят 35 миллионов евро на поддержку тенниса из-за пандемии коронавируса

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Расписание матчей 27 мая на теннисном турнире в Ирпене

Известно расписание матчей украинских теннисисток на выставочном турнире на следующей неделе

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Свою программу помощи французская федерация официально представит на следующей неделе.

Сообщается, что один миллион евро будет направлен для финансовой поддержки французских игроков, которые находится в мировом рейтинге с 101 по 500 места. 21 миллион передадут теннисным клубам, а помощь для игроков, официальных лиц и соревнований составит в общей сложности 9 миллионов, при этом 5 миллионов получат профессиональные тренеры.

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Источник:

tennis.com

Фото: FFT.