Во Франции выделят 35 миллионов евро на поддержку тенниса из-за пандемии коронавируса

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Расписание матчей 27 мая на теннисном турнире в Ирпене
24.05.20 18:11
Известно расписание матчей украинских теннисисток на выставочном турнире на следующей неделе
21.05.20 13:40
В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков
19.05.20 21:02
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Свою программу помощи французская федерация официально представит на следующей неделе.
Сообщается, что один миллион евро будет направлен для финансовой поддержки французских игроков, которые находится в мировом рейтинге с 101 по 500 места. 21 миллион передадут теннисным клубам, а помощь для игроков, официальных лиц и соревнований составит в общей сложности 9 миллионов, при этом 5 миллионов получат профессиональные тренеры.
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Источник:
tennis.com
Фото: FFT.