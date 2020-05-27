Доминик Тим выиграл свой первый матч на выставочном турнире в Австрии

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Доминик Тим оформил победу со счетом 6-1, 6-2 в стартовом поединке на турнире против своего соотечественника, который в мировой классификации занимает 294-ю строчку. Отметим, что соревнования в Австрии должны были стартовать в понедельник, но из-за дождя первый игровой день был проведен только сегодня.

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Фото: GEPA images.