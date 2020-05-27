Квитова и Мухова поспорят за титул на выставочном турнире в Праге

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В столице Чехии состоялись полуфинальные матчи на турнире “O pohár prezidenta ČTS”



Полуфиналы

Барбора Стрыцова – Каролина Мухова 1:6, 6:4, 6-10

Петра Квитова – Катержина Синякова 7:5, 6:4

Для второй и четвёртой ракеток Чехии это будет дебютная встреча.

Полуфиналы

Вит Копржива – Зденек Коларж 3:6, 6:7(3)

Михаэль Врбенски – Иржи Легечка 6:2, 6:3

Чешские теннисистки также ни разу не играли друг против друга.

Записи матчей первого и второго игровых дней на турнире в Праге можно посмотреть здесь.

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Фото: Pavel Lebeda.