Квитова и Мухова поспорят за титул на выставочном турнире в Праге

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В столице Чехии состоялись полуфинальные матчи на турнире “O pohár prezidenta ČTS”
Полуфиналы
Барбора Стрыцова – Каролина Мухова 1:6, 6:4, 6-10
Петра Квитова – Катержина Синякова 7:5, 6:4
Для второй и четвёртой ракеток Чехии это будет дебютная встреча.
Полуфиналы
Вит Копржива – Зденек Коларж 3:6, 6:7(3)
Михаэль Врбенски – Иржи Легечка 6:2, 6:3
Чешские теннисистки также ни разу не играли друг против друга.
Записи матчей первого и второго игровых дней на турнире в Праге можно посмотреть здесь.
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Фото: Pavel Lebeda.