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Квитова и Мухова поспорят за титул на выставочном турнире в Праге

Евгений НикитюкНет комментариев
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Полуфиналы
Барбора Стрыцова – Каролина Мухова 1:6, 6:4, 6-10
Петра Квитова – Катержина Синякова 7:5, 6:4

Для второй и четвёртой ракеток Чехии это будет дебютная встреча.

Полуфиналы
Вит Копржива – Зденек Коларж 3:6, 6:7(3)
Михаэль Врбенски – Иржи Легечка 6:2, 6:3

Чешские теннисистки также ни разу не играли друг против друга.

Записи матчей первого и второго игровых дней на турнире в Праге можно посмотреть здесь.

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Фото: Pavel Lebeda.

Источник: btu.org.ua
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