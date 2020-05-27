Организаторы “World Team Tennis” увеличили призовой фонд и не планируют проводить турнир без зрителей

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Командный теннисный чемпионат в этом году хотят провести в Западной Вирджинии.



В командных соревнованиях могут принять участие американки София Кенин и Слоан Стивенс. Пресс-служба турнира также сообщает, что планирует проводить матчи со зрителями (по 500 человек на каждом поединке). Сам же турнир должен пройти с 12 июля по 2 августа в Западной Вирджинии. Таким образом, организаторы World Team Tennis отойдут от традиционного регламента, при котором матчи играют в разных городах США. Командный чемпионат в этом году также значительно увеличил свой призовой фонд – до $5 миллионов (+1,5 млн по сравнению с прошлым сезоном).

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Источник:

ap.com

Фото: WTT.