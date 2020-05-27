Прямая трансляция: Надежда Киченок – Марианна Закарлюк. UTF Ladies Invitational

Новости
Вчера, 18:36
Расписание матчей 27 мая на теннисном турнире в Ирпене
24.05.20 18:11
Известно расписание матчей украинских теннисисток на выставочном турнире на следующей неделе
21.05.20 13:40
В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков
19.05.20 21:02
Элина Свитолина: "Самым сложным для меня было то, что родители были вовлечены в мой теннис"
В Ирпене стартует турнир среди украинских теннисисток
UTF LADIES INVITATIONAL
ГРУППА В. 1-й раунд
Надежда КИЧЕНОК – Марианна ЗАКАРЛЮК
> Теннисные туры и выставочные турниры во время паузы в сезоне: все новости по теме
Дополнительная ссылка: телеканал Xsport
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Источник: btu.org.ua