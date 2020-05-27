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Теннис

Прямая трансляция: Надежда Киченок – Марианна Закарлюк. UTF Ladies Invitational

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 18:36

Расписание матчей 27 мая на теннисном турнире в Ирпене

24.05.20 18:11

Известно расписание матчей украинских теннисисток на выставочном турнире на следующей неделе

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В Ирпене стартует турнир среди украинских теннисисток

UTF LADIES INVITATIONAL
ГРУППА В. 1-й раунд
Надежда КИЧЕНОК – Марианна ЗАКАРЛЮК

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> Теннисные туры и выставочные турниры во время паузы в сезоне: все новости по теме

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Источник: btu.org.ua
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