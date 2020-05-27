Прямая трансляция: Надежда Киченок – Марианна Закарлюк. UTF Ladies Invitational

Новости

Расписание матчей 27 мая на теннисном турнире в Ирпене

Известно расписание матчей украинских теннисисток на выставочном турнире на следующей неделе

В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков

Элина Свитолина: "Самым сложным для меня было то, что родители были вовлечены в мой теннис"

В Ирпене стартует турнир среди украинских теннисисток



UTF LADIES INVITATIONAL

ГРУППА В. 1-й раунд

Надежда КИЧЕНОК – Марианна ЗАКАРЛЮК

> Теннисные туры и выставочные турниры во время паузы в сезоне: все новости по теме

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