Среда, 27 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисПрямая трансляция: полуфиналы на выставочном турнире в Праге
Теннис

Прямая трансляция: полуфиналы на выставочном турнире в Праге

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 18:36

Расписание матчей 27 мая на теннисном турнире в Ирпене

24.05.20 18:11

Известно расписание матчей украинских теннисисток на выставочном турнире на следующей неделе

21.05.20 13:40

В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков

19.05.20 21:02

Элина Свитолина: "Самым сложным для меня было то, что родители были вовлечены в мой теннис"

Чешские теннисисты борются за победу в турнире “O pohár prezidenta ČTS”

Читайте также:  Украина обыграла Болгарию на Кубковые федерации

Полуфиналы

11:00 Вит Копржива – Зденек Коларж
Барбора Стрыцова – Каролина Мухова
Михаэль Врбенски – Иржи Легечка
Петра Квитова – Катержина Синякова

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

семнадцать − 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Гарбинье Мугуруса снялась в фотосессии для модного журнала

Лидеры хорватского тенниса подтвердили свое участие в выставочном туре Джоковича

Организаторы “World Team Tennis” увеличили призовой фонд и не планируют проводить турнир без зрителей

Во Франции выделят 35 миллионов евро на поддержку тенниса из-за пандемии коронавируса

Квитова и Стрыцова вышли в полуфинал выставочного турнира в Праге

Закрыть