Прямая трансляция: полуфиналы на выставочном турнире в Праге

Новости
Вчера, 18:36
Расписание матчей 27 мая на теннисном турнире в Ирпене
24.05.20 18:11
Известно расписание матчей украинских теннисисток на выставочном турнире на следующей неделе
21.05.20 13:40
В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков
19.05.20 21:02
Элина Свитолина: "Самым сложным для меня было то, что родители были вовлечены в мой теннис"
Чешские теннисисты борются за победу в турнире “O pohár prezidenta ČTS”
Полуфиналы
11:00 Вит Копржива – Зденек Коларж
Барбора Стрыцова – Каролина Мухова
Михаэль Врбенски – Иржи Легечка
Петра Квитова – Катержина Синякова
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Источник: btu.org.ua