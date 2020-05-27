Прямая трансляция: полуфиналы на выставочном турнире в Праге

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Расписание матчей 27 мая на теннисном турнире в Ирпене

Известно расписание матчей украинских теннисисток на выставочном турнире на следующей неделе

В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков

Элина Свитолина: "Самым сложным для меня было то, что родители были вовлечены в мой теннис"

Чешские теннисисты борются за победу в турнире “O pohár prezidenta ČTS”



Полуфиналы

11:00 Вит Копржива – Зденек Коларж

Барбора Стрыцова – Каролина Мухова

Михаэль Врбенски – Иржи Легечка

Петра Квитова – Катержина Синякова

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