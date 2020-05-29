Дятлова обыграла Берген на турнире в Ирпене

Екатерина Дятлова имеет шансы на выход из группы
#Дятлова, #Берген, #UTF Ladies Invitational
Источник – Чемпион.
Сегодня, 29 мая, в Ирпене восстановился показательный турнир UTF Ladies Invitational среди украинских теннисисток, который был приостановлен из-за погоды.
Екатерина Дятлова заменила на турнире травмированы Надежду Киченок. В четверг она проводила свой первый матч на соревнованиях против Марии Берген. Однако из-за дождя матч был остановлен.
Продолжить противостояние удалось лишь на следующий день. Дятлова сразу завершила первую партию – 6:3, а в следующей отдала Берген лишь один гейм – 6:1.
UTF LADIES INVITATIONAL
Группа В, 1 раунд
29 мая
Екатерина Дятлова – Мария Берген 6:3, 6:1
Ранее, Загогулин обыграла Киченок.
Также, Костюк разобралась с Берген.