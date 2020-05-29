Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Роджер Федерер впервые возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира

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Источник – ukrinform.ua.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года.

Об этом сообщает Forbes.

До вычета налогов Федерер заработал за год 106,3 млн долларов. Эта сумма складывается из призовых и рекламных контрактов.

Федерер стал первым теннисистом во главе рейтинга Forbes благодаря спонсорам и доходам от рекламы, которые составили 100 млн долларов.

Получить больше призовых Роджер не смог, поскольку сезон в теннисе прекращен из-за пандемии коронавирус еще в марте.

Благодаря рекламным контрактам Федерер обошел нападающего итальянского Ювентуса португальца Криштиану Роналду (105 млн долларов) и форварда испанской Барселоны аргентинца Лионеля Месси (104 млн долларов).

Напомним, Агасси назвал лучшего игрока в истории тенниса.